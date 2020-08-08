Будьте в Плюсе
Главное
Авто
США
Авто
Интересное
Авто
Политика
Авто
Общество
Авто
Экономика
Авто
В мире
Авто
Спорт
Авто
Происшествия
Авто
Культура
Авто
Технологии
Авто
Наука
Авто
Авто
Авто
Газета.Ru
Газета.Ru

Автомобилистов России предупредили о важных изменениях

Осенью 2020 года автовладельцев ждет ряд изменений, передает Autonews. В частности, по данным издания, изменятся тарифы ОСАГО, в столице поменяется дорожная разметка, а сотрудников Госавтоинспекции снабдят новой аппаратурой для оценки технического состояния автомобилей.В источнике
С чего всё началось
AutoNews

Для водителей приготовили 7 важных изменений. Они заработают осенью

Новая разметка в Москве К осени в Москве закончат основные работы по изменению разметки.
AutoNews6 августа в 03:33
Подробнее о событии
РИА Новости

Российских автомобилистов предупредили о важных изменениях

РИА Новостивчера в 13:25
SpeedMe

Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения

SpeedMeвчера в 08:49
CarsWeek.ru

С осени российских водителей ждут семь важных изменений

CarsWeek.ru7 августа в 07:20
Автоновости дня

Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения

Автоновости днявчера в 02:30
Про Кроссоверы

7 важных изменений для водителей, которые заработают осенью

Про Кроссоверы6 августа в 06:49
Аргументы недели

Летние тарифы на платных автотрассах будут действовать до ноября

Аргументы недели6 августа в 04:20
AutoNews

Для водителей приготовили 7 важных изменений. Они заработают осенью

AutoNews6 августа в 03:33

Вашингтон обвинили в «объявлении экономической войны» Евросоюзу

Послание сенаторов США с угрозами оператору немецкого порта Мукран, где хранятся трубы для завершения строительства газопровода "Северный поток-2", является "объявлением экономической войны".
Вести.Ru7 августа в 11:45
3

Изменение климата почти удвоило скорость роста лесов Новой Англии

В период с 2010 по 2020 годы объемы вырубки деревьев увеличились на 62%, что семимильными шагами ведет к полному исчезновению лесов и сильно влияет на локальную экосистему, что по факту и приводит к изменению климата.
Live24вчера в 11:09
30