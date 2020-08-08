Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
Смотрите также
Российский хирург рассказал о помощи пострадавшим в Бейруте
При пожаре в жилом доме в Чехии погибли 11 человек, включая 3 детей
Михалкова из «Уральских пельменей» запускает новый телепроект
Армия Ливана освободила от протестующих здания еще двух министерств
Бена Аффлека попросили не приходить на премьеру фильма о Джеймсе Бонде
Сургутский депутат задекларировал 26 квартир и 10 самолетов
В Самаре ликвидировали открытое горение на пожаре, охватившем 10 домов
Супруга посла Нидерландов в Ливане стала жертвой взрыва в Бейруте
Кравчук назвал четыре пути завершения войны в Донбассе
Изменение климата почти удвоило скорость роста лесов Новой Англии
Врач назвала безопасный для употребления объем пива
В Белоруссии второй раз за неделю задержана глава штаба Тихановской
Трамп продлил выплаты по безработице до конца года в обход конгресса
Юрий Грымов заявил об «уничтожении» Ефремова адвокатом
От вируса SFTS в Китае скончались семь человек
Nissan показал салон компактного кроссовера Nissan Magnite
Лукашенко потребовал не дергать аграриев на выборы
ЦСКА и СКА сыграют между собой в регулярном чемпионате четыре раза
В июне в России умерло на 25 тыс. человек больше, чем в 2019 году
Армия Ливана освободила от протестующих здания еще двух министерств
От вируса SFTS в Китае скончались семь человек
Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
В Абхазии выявили первый случай COVID-19 среди туристов
Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам
«Ювентус» объявил о назначении Пирло главным тренером команды
Гендиректор ФК «Локомотив» вступил в спор с болельщиками клуба
Трамп продлил выплаты по безработице до конца года в обход конгресса
ЦСКА обыграл «Химки» в стартовом матче РПЛ
Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом
В Horizon: Zero Dawn на PC поиграли уже больше 56 тыс. человек
В МИД России раскритиковали позицию Украины по минским соглашениям
В Волгограде судью задержали за взятку в 25 миллионов рублей
Осенью 2020 года автовладельцев ждет ряд изменений, передает Autonews. В частности, по данным издания, изменятся тарифы ОСАГО, в столице поменяется дорожная разметка, а сотрудников Госавтоинспекции снабдят новой аппаратурой для оценки технического состояния автомобилей.В источнике
С чего всё началось
Для водителей приготовили 7 важных изменений. Они заработают осенью
Новая разметка в Москве К осени в Москве закончат основные работы по изменению разметки.
AutoNews6 августа в 03:33
Подробнее о событии