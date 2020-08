«Ростов» обыграл «Тамбов» благодаря голу Мамаева

View this post on Instagram Павел Мамаев забивает красивый мяч ударом головой, "Ростов" повел со счетом 1:0 в матче # ТамбовРостов ⠀ Pavel Mamaev scores an excellent header as Rostov takes the lead.