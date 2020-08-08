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Газета.Ru
Газета.Ru

Автомобилистов России предупредили о важных изменениях

Осенью 2020 года автовладельцев ждет ряд изменений, передает Autonews. В частности, по данным издания, изменятся тарифы ОСАГО, в столице поменяется дорожная разметка, а сотрудников Госавтоинспекции снабдят новой аппаратурой для оценки технического состояния автомобилей.В источнике
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Для водителей приготовили 7 важных изменений. Они заработают осенью

Новая разметка в Москве К осени в Москве закончат основные работы по изменению разметки.
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В России начнут действовать новые правила расчёта ОСАГО

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Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения

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7 важных изменений для водителей, которые заработают осенью

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Какие законы вступают в силу в августе

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Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения

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Для водителей приготовили 7 важных изменений. Они заработают осенью

AutoNews6 августа в 03:33

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте
RT на русскомвчера в 09:27
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Названа связь фруктов и болезни печени

В интервью радио Sputnik научный сотрудник факультета фундаментальной Медицины отдела возраст-ассоциированных заболеваний МГУ объяснила, что косточковые и семечковые фрукты разделяются по содержанию фруктозы и глюкозы.
РИА Новости21:11

Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании

Влиятельные республиканцы обеспокоены возможными финансовыми последствиями для президента США Дональда Трампа после того, как тот неожиданно обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании Шелдона Адельсона, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
РИА Новости19:34

В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД

В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД Сторонники сохранения «приговоренного» властями к отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) предприняли, вероятно, последнюю попытку его сохранения: группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла вчера на рассмотрение палаты законопроект о продлении действия этого льготного режима для малого бизнеса еще на три года — до 1 января 2024-го.
Коммерсантъвчера в 18:46
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Гинцбург отметил единственный способ облегчить состояние при COVID-19

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что облегчить состояние заболевшего коронавирусом могут только антитела, остальные методы он охарактеризовал как «мёртвому припарки».
RT на русскомвчера в 04:36
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Медведев объяснил мотивы признать независимость Абхазии и Южной Осетии

Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии, потому что иначе Закавказье могло превратиться в пороховую бочку, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
РИА Новостивчера в 07:38
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Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при 70-летия "Формулы-1", который проходит в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".
РИА Новостивчера в 07:13
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