Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
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Осенью 2020 года автовладельцев ждет ряд изменений, передает Autonews. В частности, по данным издания, изменятся тарифы ОСАГО, в столице поменяется дорожная разметка, а сотрудников Госавтоинспекции снабдят новой аппаратурой для оценки технического состояния автомобилей.В источнике
С чего всё началось
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Новая разметка в Москве К осени в Москве закончат основные работы по изменению разметки.
AutoNews6 августа в 03:33
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