Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
Смотрите также
В Horizon: Zero Dawn на PC поиграли уже больше 56 тыс. человек
На проспекте Независимости в Минске начались задержания
От вируса SFTS в Китае скончались семь человек
Коронавирусом в США заразились свыше 5 млн человек
Forbes назвал самые популярные сериалы этого лета от сервиса Netflix
Премьер-министр Ливана назвал коррупцию причиной взрыва в Бейруте
Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом
Гейтс предрек миру катастрофу в пять раз смертоноснее коронавируса
«Развелась, чтобы снимок выложить»: Асмус опубликовала «голое» фото
ЦСКА обыграл «Химки» в стартовом матче РПЛ
Названы вакансии с зарплатой более 300 тысяч рублей
Украина приостановит работу пропускных пунктов на границе с Крымом
В Волгограде судью задержали за взятку в 25 миллионов рублей
Лоза резко ответил готовой жить на 50 тыс. рублей Утяшевой
Армия Ливана освободила от протестующих здания еще двух министерств
Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
От вируса SFTS в Китае скончались семь человек
Трамп объявил о приостановке выплат налога с зарплат до конца года
Предсказавший победу Трампа профессор дал прогноз по выборам
В Волгограде судью задержали за взятку в 25 миллионов рублей
«Ювентус» объявил о назначении Пирло главным тренером команды
Украина приостановит работу пропускных пунктов на границе с Крымом
Гендиректор ФК «Локомотив» вступил в спор с болельщиками клуба
В Абхазии выявили первый случай COVID-19 среди туристов
Коронавирусом в США заразились свыше 5 млн человек
Осенью 2020 года автовладельцев ждет ряд изменений, передает Autonews. В частности, по данным издания, изменятся тарифы ОСАГО, в столице поменяется дорожная разметка, а сотрудников Госавтоинспекции снабдят новой аппаратурой для оценки технического состояния автомобилей.В источнике
С чего всё началось
Для водителей приготовили 7 важных изменений. Они заработают осенью
Новая разметка в Москве К осени в Москве закончат основные работы по изменению разметки.
AutoNews6 августа в 03:33
Подробнее о событии