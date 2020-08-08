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Газета.Ru
Газета.Ru

Автомобилистов России предупредили о важных изменениях

Осенью 2020 года автовладельцев ждет ряд изменений, передает Autonews. В частности, по данным издания, изменятся тарифы ОСАГО, в столице поменяется дорожная разметка, а сотрудников Госавтоинспекции снабдят новой аппаратурой для оценки технического состояния автомобилей.В источнике
С чего всё началось
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Для водителей приготовили 7 важных изменений. Они заработают осенью

Новая разметка в Москве К осени в Москве закончат основные работы по изменению разметки.
AutoNews6 августа в 03:33
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Про Кроссоверы

7 важных изменений для водителей, которые заработают осенью

Про Кроссоверы6 августа в 06:49
SpeedMe

Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения

SpeedMeвчера в 08:49
Автоновости дня

Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения

Автоновости днявчера в 02:30
Deita.ru

Штрафа не избежать: ГИБДД дадут новые полномочия

Deita.ru19:45
Вестник ЮРПА

Какие законы вступают в силу в августе

Вестник ЮРПА6 августа в 06:00
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Летние тарифы на платных автотрассах будут действовать до ноября

Аргументы недели6 августа в 04:20
AutoNews

Для водителей приготовили 7 важных изменений. Они заработают осенью

AutoNews6 августа в 03:33

Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБКвчера в 02:36
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Более 50 медорганизаций Алтайского края возобновили плановую медпомощь

Глава алтайского минздрава Дмитрий Попов отметил, что с 7 августа дополнительно к шести ЦРБ в регионе возобновили оказание плановой медпомощи еще 45 медицинских организаций.
Аргументы и Факты - Алтай6 августа в 21:33
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Тихановская покинула квартиру накануне выборов в целях безопасности

Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская накануне выборов в целях безопасности покинула свою минскую квартиру, находится в окружении сторонников и журналистов, там же проведет и ночь, сообщила РИА Новости в субботу пресс-секретарь политика Анна Красулина.
РИА Новостивчера в 16:03
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Тарифы за услуги ЖКХ для россиян вырастут на 4% во втором полугодии

Во втором полугодии 2020 года тарифы за коммунальные услуги для граждан в среднем по России вырастут не более чем на 4%. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, передает информагентство ПРАЙМ.
РБК7 августа в 05:27
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