Будьте в Плюсе
Главное
Авто
США
Авто
Интересное
Авто
Политика
Авто
Общество
Авто
Экономика
Авто
В мире
Авто
Спорт
Авто
Происшествия
Авто
Культура
Авто
Технологии
Авто
Наука
Авто
Авто
Авто
Газета.Ru
Газета.Ru

Автомобилистов России предупредили о важных изменениях

Осенью 2020 года автовладельцев ждет ряд изменений, передает Autonews. В частности, по данным издания, изменятся тарифы ОСАГО, в столице поменяется дорожная разметка, а сотрудников Госавтоинспекции снабдят новой аппаратурой для оценки технического состояния автомобилей.В источнике
С чего всё началось
AutoNews

Для водителей приготовили 7 важных изменений. Они заработают осенью

Новая разметка в Москве К осени в Москве закончат основные работы по изменению разметки.
AutoNews6 августа в 03:33
Подробнее о событии
Автоновости дня

Автомобилистов России предупредили о важных изменениях

Автоновости дня00:42
AutoNews

Для водителей приготовили 7 важных изменений. Они заработают осенью

AutoNews6 августа в 03:33
Deita.ru

В России начнут действовать новые правила расчёта ОСАГО

Deita.ru20:45
SpeedMe

Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения

SpeedMeвчера в 08:49
Про Кроссоверы

7 важных изменений для водителей, которые заработают осенью

Про Кроссоверы6 августа в 06:49
Аргументы недели

Летние тарифы на платных автотрассах будут действовать до ноября

Аргументы недели6 августа в 04:20
Новые автомобили

Автомобилистов России предупредили о важных изменениях

Новые автомобили23:10

Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБКвчера в 02:36
1,6K

ФК «Краснодар» сыграет с «Уфой»

За историю противостояния клубов в РПЛ «быки» потерпели от соперника только два поражения ФК «Краснодар» на выезде сыграет с «Уфой» в рамках 1-го тура Тинькофф РПЛ.
Южные делавчера в 08:07

158 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)7 августа в 07:00
1,8K

В Белоруссии задержали представителя штаба Бабарико Марию Колесникову

В Белоруссии в субботу, 8 августа, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу кампании Светланы Тихановской и представителя штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Марию Колесникову.
Комсомольская правдавчера в 16:29
12