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Газета.Ru
Газета.Ru

Автомобилистов России предупредили о важных изменениях

Осенью 2020 года автовладельцев ждет ряд изменений, передает Autonews. В частности, по данным издания, изменятся тарифы ОСАГО, в столице поменяется дорожная разметка, а сотрудников Госавтоинспекции снабдят новой аппаратурой для оценки технического состояния автомобилей.В источнике
С чего всё началось
AutoNews

Для водителей приготовили 7 важных изменений. Они заработают осенью

В конце августа начнут действовать новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО. Центробанк сделал еще один шаг на пути либерализации тарифов, и это довольно заметные перемены.
AutoNews6 августа в 03:33
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Про Кроссоверы

7 важных изменений для водителей, которые заработают осенью

Про Кроссоверы6 августа в 06:49
SpeedMe

Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения

SpeedMe08:49
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Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения

Автоновости дня02:30
CarsWeek.ru

С осени российских водителей ждут семь важных изменений

CarsWeek.ruвчера в 07:20
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Российских автомобилистов предупредили о важных изменениях

РИА Новости13:25
Аргументы недели

Летние тарифы на платных автотрассах будут действовать до ноября

Аргументы недели6 августа в 04:20
AutoNews

Для водителей приготовили 7 важных изменений. Они заработают осенью

AutoNews6 августа в 03:33

Онколог назвал основной признак предракового состояния

Хирург-онколог Иван Карасев объяснил на своей странице в Instagram, как распознать возникновение папилломы в гортани, а также назвал главные признаки предракового состояния, сообщает Федеральное агентство новостей.
Онколог назвал основной признак предракового состояния
РИАМОвчера в 14:47
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Ученые обнаружили внеземную причину многообразия жизни на Земле

Причина многообразия жизни на Земле — изменения в морской среде из-за резко увеличившегося в четыре раза содержания фосфора около 800 млн лет назад, рассказал профессор Осаки Кэнтаро Тэрада.
Экономика сегодня20:13
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Вениамин Кондратьев назвал главную проблему на Кубани

Как ранее сообщал портал «ЯСНО» в интервью, которое длится больше часа, Вениамин Кондратьев ответил почти на два десятка вопросов – от воспитания своих детей и пабликов, которые читает глава края, до главных проблемы Кубани.
Ясновчера в 14:14
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