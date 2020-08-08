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Газета.Ru
Газета.Ru

Автомобилистов России предупредили о важных изменениях

Осенью 2020 года автовладельцев ждет ряд изменений, передает Autonews. В частности, по данным издания, изменятся тарифы ОСАГО, в столице поменяется дорожная разметка, а сотрудников Госавтоинспекции снабдят новой аппаратурой для оценки технического состояния автомобилей.В источнике
С чего всё началось
AutoNews

Для водителей приготовили 7 важных изменений. Они заработают осенью

Новая разметка в Москве К осени в Москве закончат основные работы по изменению разметки.
AutoNews6 августа в 03:33
Подробнее о событии
REGNUM

Важные изменения ждут осенью автомобилистов России

REGNUM23:20
Комсомольская правда

Последние новости на утро 9 августа 2020: Российских автомобилистов предупредили о важных изменениях

Комсомольская правда00:06
Аргументы недели

Летние тарифы на платных автотрассах будут действовать до ноября

Аргументы недели6 августа в 04:20
РБК

Российских водителей предупредили о важных переменах

РБК17:19
РИА Новости

Российских автовладельцев предупредили о важных изменениях

РИА Новостивчера в 13:25
Deita.ru

В России начнут действовать новые правила расчёта ОСАГО

Deita.ru20:45
AutoNews

Для водителей приготовили 7 важных изменений. Они заработают осенью

AutoNews6 августа в 03:33

Досрочно на выборах в Белоруссии проголосовали 41,7% избирателей

Явка избирателей на досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии за пять дней составила 41,7%. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщила председатель Центризбиркома республики Лидия Ермошина в эфире телеканала «Беларусь-1».
Досрочно на выборах в Белоруссии проголосовали 41,7% избирателей
Известия01:31
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В Петербурге уроженец Чечни вывернул руку сотруднице полиции

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на полицию Северной столицы, в ночь на 8 августа в ходе рейда на Конюшенной площади 36-летняя сотрудница миграционной службы попросила молодого человека предъявить документы.
Российская газетавчера в 10:10
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Военные США сняли видео испытаний гиперзвукового ракетного блока C-HGB

Army shows video of March 2020 Common-Hypersonic Glide Body flight test @ SMDConference: pic.twitter.com / 46fDDlGXKF — CSIS Missile Defense (@ Missile_Defense) August 4, 2020 Американские военные заявляют, что гиперзвуковой блок может разгоняться до скорости выше 6100 км / ч и двигаться по непредсказуемой для ПРО противника траектории.
Слово и Дело7 августа в 02:55
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МИД Турции выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индии

Анкара, 8 августа 2020, 16:00 — REGNUM Соболезнования в связи с гибелью людей во время жесткой посадки пассажирского самолета в индийском штате Керала выразило министерство иностранных дел Турции.
REGNUMвчера в 09:00
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Смартфон Mi 10 Ultra станет новым флагманом Xiaomi

Новый Xiaomi Mi 10 Ultra оснащен гиперболическим AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 865, 120-кратный цифровым зумом для перископной камеры, 8/12 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR5, а также с 256/512-Гбайт скоростным накопителем.
МонаВиставчера в 13:26
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