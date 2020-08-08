Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
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Осенью 2020 года автовладельцев ждет ряд изменений, передает Autonews. В частности, по данным издания, изменятся тарифы ОСАГО, в столице поменяется дорожная разметка, а сотрудников Госавтоинспекции снабдят новой аппаратурой для оценки технического состояния автомобилей.В источнике
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Для водителей приготовили 7 важных изменений. Они заработают осенью
Новая разметка в Москве К осени в Москве закончат основные работы по изменению разметки.
AutoNews6 августа в 03:33
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Последние новости на утро 9 августа 2020: Российских автомобилистов предупредили о важных изменениях
Комсомольская правда00:06