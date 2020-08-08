Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
Смотрите также
Лукашенко заявил, что договорился с Путиным по задержанным россиянам
Эвелина Бледанс заявила о готовности жить на тысячу рублей в месяц
ЦИК признал состоявшимися выборы в Белоруссии
Армия Ливана освободила от протестующих здания еще двух министерств
Полиция обезвредила взрывное устройство у офиса ОПЗЖ в Киеве
Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова
Россия предложила Кипру поднять налог на проценты и дивиденды до 15%
ЦСКА обыграл «Химки» в стартовом матче чемпионата России по футболу
Спасатели МЧС извлекли из-под завалов в Бейруте тела ещё двух погибших
Лукашенко допустил международное непризнание выборов в Белоруссии
Лукашенко заявил, что договорился с Путиным по задержанным россиянам
Проблемы с доступом к интернету наблюдаются по всей Белоруссии
Пентагон объяснил передислокацию войск в Европе продвижением к России
Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
Самым малочисленным народом России названы чамалалы
Спасатели МЧС извлекли из-под завалов в Бейруте тела ещё двух погибших
Льюис установил рекорд UFC по количеству нокаутов в тяжелом весе
Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова
Кокорин оценил работу главного тренера «Спартака»
В Китае скончались семь человек от вируса SFTS
Армия Ливана освободила от протестующих здания еще двух министерств
Осенью 2020 года автовладельцев ждет ряд изменений, передает Autonews. В частности, по данным издания, изменятся тарифы ОСАГО, в столице поменяется дорожная разметка, а сотрудников Госавтоинспекции снабдят новой аппаратурой для оценки технического состояния автомобилей.В источнике
С чего всё началось
Для водителей приготовили 7 важных изменений. Они заработают осенью
Новая разметка в Москве К осени в Москве закончат основные работы по изменению разметки.
AutoNews6 августа в 03:33
Подробнее о событии