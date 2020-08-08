Раскрыто пагубное влияние фруктов на печень

В отличие от глюкозы, которая перерабатывается под действием инсулина и идет на энергию и в жировые запасы, фруктоза вся захватывается белками печени, и поэтому она в значительных дозах представляет угрозу для организма.