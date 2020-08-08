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Газета.Ru
Газета.Ru

Автомобилистов России предупредили о важных изменениях

Осенью 2020 года автовладельцев ждет ряд изменений, передает Autonews. В частности, по данным издания, изменятся тарифы ОСАГО, в столице поменяется дорожная разметка, а сотрудников Госавтоинспекции снабдят новой аппаратурой для оценки технического состояния автомобилей.В источнике
С чего всё началось
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Для водителей приготовили 7 важных изменений. Они заработают осенью

Новая разметка в Москве К осени в Москве закончат основные работы по изменению разметки.
AutoNews6 августа в 03:33
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Тарантас Ньюс

Автомобилистов России предупредили о важных изменениях

Тарантас Ньюс01:35
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Автомобилистов России предупредили о важных изменениях

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7 важных изменений для водителей, которые заработают осенью

Про Кроссоверы6 августа в 06:49
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В России начнут действовать новые правила расчёта ОСАГО

Deita.ru20:45
SpeedMe

Автомобилистов в России ждут важные изменения

SpeedMeвчера в 08:49
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Автомобилистов России предупредили о важных изменениях

Новые автомобили23:10
AutoNews

Для водителей приготовили 7 важных изменений. Они заработают осенью

AutoNews6 августа в 03:33

В прессе Чехии заявили, что чешские технологии помогут ответить на вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?»

В Чехии считают, что именно анализ почв Марса и позволит сделать вывод относительно того, существует (существовала) ли на Марсе жизнь в примитивных формах (например, бактерии).
Военное обозрение04:54

Порыв ветра помешал Квяту выйти во второй сегмент квалификации

Даниил Квят оказался одним из пяти пилотов, кто не смог пройти во второй сегмент квалификации на Гран При по случаю 70-летия Формулы 1. При этом его напарник Пьер Гасли прошел в финальную часть и даже опередил там двух пилотов топ-команд (Алекса Элбона и Шарля Леклера), завоевав седьмую позицию.
Motorsport.com Россиявчера в 11:58
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Раскрыто пагубное влияние фруктов на печень

В отличие от глюкозы, которая перерабатывается под действием инсулина и идет на энергию и в жировые запасы, фруктоза вся захватывается белками печени, и поэтому она в значительных дозах представляет угрозу для организма.
Lenta.ru00:32
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