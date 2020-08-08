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Газета.Ru
Газета.Ru

Автомобилистов России предупредили о важных изменениях

Осенью 2020 года автовладельцев ждет ряд изменений, передает Autonews. В частности, по данным издания, изменятся тарифы ОСАГО, в столице поменяется дорожная разметка, а сотрудников Госавтоинспекции снабдят новой аппаратурой для оценки технического состояния автомобилей.В источнике
С чего всё началось
AutoNews

Для водителей приготовили 7 важных изменений. Они заработают осенью

Новая разметка в Москве К осени в Москве закончат основные работы по изменению разметки.
AutoNews6 августа в 03:33
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Новые автомобили

Автомобилистов предупредили о важных изменениях в России

Новые автомобили23:10
Deita.ru

В России начнут действовать новые правила расчёта ОСАГО

Deita.ru20:45
AutoNews

Для водителей приготовили 7 важных изменений. Они заработают осенью

AutoNews6 августа в 03:33
Автоновости дня

Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения

Автоновости днявчера в 02:30
Про Кроссоверы

7 важных изменений для водителей, которые заработают осенью

Про Кроссоверы6 августа в 06:49
Аргументы недели

Летние тарифы на платных автотрассах будут действовать до ноября

Аргументы недели6 августа в 04:20
SpeedMe

Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения

SpeedMeвчера в 08:49

Ученые впервые увидели, как столкновение фотонов породило W-бозоны

По сообщению пресс-службы CERN, эксперимент ATLAS с высокой точностью зарегистрировал редкий процесс столкновения двух фотонов с рождением пары переносчиков слабого взаимодействия W-бозонов.
RuNews24.ru6 августа в 10:56
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Джонсон рассчитывает сохранить целостность Великобритании после Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что Северная Ирландия и Шотландия захотят отделиться от страны после Brexit, поэтому распорядился оказать регионам помощь, пишет 7 августа The New York Times.
Известия20:24

Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

С 1 июля россияне, согласно федеральному закону № 377, который вносит изменения в регулирование деятельности по взысканию просроченной задолженности, получили возможность узнавать о передаче своих долгов коллекторам через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).
РБКвчера в 03:00
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Суд снова заочно арестовал бизнесмена Фукса

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении основателя компании Mos City Group украинца Павла Фукса, обвиняемого в выводе порядка $10 млн со счетов банка РМБ в виде кредитов.
ТАСС7 августа в 14:15
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Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русскомвчера в 09:27
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На дне одного из самых больших болот в мире скопились редкие металлы

Исследователи из Томского политехнического университета и Института Джеймса Хаттона проанализировали участок Васюганского болота и показали, что в водоеме происходят интенсивные преобразования минералов и концентрируются редкие металлы.
Индикатор7 августа в 07:49
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Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании

Влиятельные республиканцы обеспокоены возможными финансовыми последствиями для президента США Дональда Трампа после того, как тот неожиданно обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании Шелдона Адельсона, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
РИА Новости19:34
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