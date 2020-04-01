Нарушивших режим самоизоляции водителей могут начать штрафовать на сумму от 5 тыс. руб. Об этом сообщает сервис autonews.ru. Данную меру рассмотрят в Мосгордуме.

Автомобилистов могут начать штрафовать за нарушение карантина

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