Коронавирус
Газета.RuАвтомобилистов могут начать штрафовать за нарушение карантина
Нарушивших режим самоизоляции водителей могут начать штрафовать на сумму от 5 тыс. руб. Об этом сообщает сервис autonews.ru. Данную меру рассмотрят в Мосгордуме.
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Происшествия
На ялтинцев завели дело за драку с полицейскими
В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей Ялты, оказавших сопротивление работникам полиции за предложение соблюдать режим самоизоляции.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю
Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Экономика
Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам
Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Общество
Как жизнь россиян изменится с 1 апреля
В силу вступают несколько законов, которые коснуться всех россиян. С 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий.
Общество
Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.
Шоу-бизнес
Певица Светлана Лобода на карантине сменила имидж
Известная украинская и российская певица Светлана Лобода решила на карантине сменить свой имидж.
Политика
Путин: Ситуация с коронавирусом в России осложняется
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента, в России под угрозой заражения коронавирусом находятся 3,3 миллиона человек.
Здоровье
В Роспотребнадзоре оценили стадии распространения коронавируса по РФ
Напомним, по последним данным на 1 апреля, в РФ зарегистрировано 2 тыс. 777 заболевших коронавирусом.
Экономика
Путин назвал нынешнюю ситуацию с ценами на нефть вызовом для России
Нынешняя ситуация с ценами на нефть является серьезным вызовом для нашей страны.
Происшествия
Мужчина в Петербурге заразил коронавирусом жену и ребенка
Житель Санкт-Петербурга после возвращения из Германии пренебрег рекомендациями о самоизоляции и заразил коронавирусной инфекцией жену и своего двухлетнего ребенка.
Экономика
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Армия и оружие
Пандемия спасла Норвегию от «ядерной войны»
Таков в общих чертах был сценарий натовских учений Cold Response 2020 («Холодный ответ-2020»), стартовавших 2 марта в Северной Норвегии.
Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом в России
Главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что взрывного роста заболеваемости COVID-19 в стране нет.
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Общество
Блокировка Москвы и Подмосковья не планируется
В Сети стала «гулять» информация, что из-за угрозы распространения коронавируса в Москве и Подмосковье планируется заблокировать въезд и выезд из региона.
Общество
Чечня полностью закроет въезд и выезд из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о прекращении с 5 апреля въезда и выезда из республики из-за угрозы коронавируса COVID-19.
Общество
В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции
В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Общество
Минздрав: Коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Армия и оружие
Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Общество
Правительство Украины ужесточает карантинные меры
Решение об усилении карантинных мер в стране в отношении транспорта, самоизоляции и размещения граждан, вернувшихся из других стран, принято правительством Украины в среду, сообщает 1 апреля пресс-служба минздрава страны.
Спорт
Тренер «Луча»: удивился, узнав, что команда не выступит в ФНЛ
"Луч", ранее игравший в высшем дивизионе российского футбола, в текущем сезоне ФНЛ после 27 туров занимает 16-е место.
Политика
Европейцы обвинили власти Венгрии в диктатуре
Европейцы обвинили власти Венгрии в диктатуре Виктор Орбан будет единолично управлять страной.
Общество
Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию
Роспотребнадзор поручил проверить на коронавирус вернувшихся из Европы Кроме того, главам регионов необходимо проконтролировать соблюдение гражданами самоизоляции в домашних условиях, а также обязательное использование масок и респираторов персоналом общественного транспорта и других мест массового пребывания людей, сказано в документе.
Здоровье
Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра
Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.
Общество
В России за сутки выявлено 440 новых случаев коронавируса
За сутки в Москве выявлено 267 новых случаев инфекции, 32 в республике Коми, 27 в Санкт-Петербурге, 15 в Подмосковье, 11 в Саратовской области, - сообщает агентство РИА "Новости".
Футбол
РФС продлил паузу во всех футбольных турнирах на территории России
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) продлило приостановку розыгрыша всех турниров под эгидой организации до 31 мая 2020 года.
Общество
Парень опубликовал фото своего отца с разницей в 15 лет. Правда, пользователей заинтересовал вовсе не мужчина, а другие детали
Происшествия
Пациентов в Лобне отправили на карантин после визита зараженного
В Сети появилась видеозапись, на которой врач медучреждения в Лобне объясняет людям, что из-за "подвига" данного гражданина всем посетителям поликлиники и персоналу предстоит сдать тест на COVID-19 и отправится на "домашний карантин".