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Автомобилистов предупредили о новом штрафе

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В России хотят ввести административную ответственность за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог.
РИА Новости
Сейчас в КоАП нет отдельной статьи за слишком быстрый проезд по участкам дорог, за которыми следят камеры.
РИА Новости
За превышение средней скорости штрафуют так же, как за "мгновенное" нарушение.
РИА Новости
Поэтому МВД вместе с Минюстом и Минтрансом прорабатывают вопрос о внесении в КоАП соответствующих изменений.
РИА Новости

С чего всё началось

Новый штраф для водителей: тормозить перед камерами будет бессмысленно

Например, если автомобилист в среднем ехал быстрее допустимых 90 км/ч, сначала на 30 км/ч, а потом на 70 км/ч быстрее, ему, скорее всего, придет один максимальный штраф за превышение скорости на 40-60 км/ч — 1500 рублей.
AutoNews19:21

Подробнее о событии

Новый штраф за превышение скорости запланировали ввести в России

Телеканал 360°02:40

Российских водителей предупредили о новом штрафе

Lenta.ru03:04

В России намерены ввести новый штраф за превышение скорости

Комсомольская правда03:03

Автомобилистов ждет новый штраф за среднюю скорость

Smotrim.ru04:27

Автомобилистов предупредили о новом штрафе

РИА Новости01:52

Российским водителям грозит новый штраф

URA.Ru23:27

Новый штраф для водителей: тормозить перед камерами будет бессмысленно

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