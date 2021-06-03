Например, если автомобилист в среднем ехал быстрее допустимых 90 км/ч, сначала на 30 км/ч, а потом на 70 км/ч быстрее, ему, скорее всего, придет один максимальный штраф за превышение скорости на 40-60 км/ч — 1500 рублей.

AutoNews 19:21