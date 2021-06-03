Автомобилистов предупредили о новом штрафе
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В России хотят ввести административную ответственность за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог.
Сейчас в КоАП нет отдельной статьи за слишком быстрый проезд по участкам дорог, за которыми следят камеры.
Поэтому МВД вместе с Минюстом и Минтрансом прорабатывают вопрос о внесении в КоАП соответствующих изменений.
С чего всё началось
Новый штраф для водителей: тормозить перед камерами будет бессмысленно
Например, если автомобилист в среднем ехал быстрее допустимых 90 км/ч, сначала на 30 км/ч, а потом на 70 км/ч быстрее, ему, скорее всего, придет один максимальный штраф за превышение скорости на 40-60 км/ч — 1500 рублей.
AutoNews19:21