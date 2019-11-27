Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваАвтомобилистов призвали отказаться от поездок из-за ледяного дождя

Московским водителям рекомендуется воздержаться от поездок на автомобилях из-за плохой погоды и гололедицы в ночь на 28 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД). Как подчеркнули в ЦОДД, в столице ожидаются снег и ледяной дождь.
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с чего всё началось

ЦОДД советовал водителям отказаться от поездок на машинах из-за прогнозируемой непогоды ночью 28 ноября

Водителям в Москве рекомендовали отказаться от поездок на личных автомобилях из-за непогоды и гололедицы, которая ожидается в ночь с 27 на 28 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения».
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Столичным автомобилистам рекомендовали отказаться от поездок из‑за ледяного дождя

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