Общество

КоммерсантъКоммерсантъАвтомобильный двигатель проекта «Кортеж» превратили в авиационный

Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) завершил научно-исследовательскую работу по превращению автомобильного двигателя «Кортежа» в авиационный, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу института.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Автомобильный двигатель «Кортежа» превратили в авиационный

Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") завершил научно-исследовательскую работу "Адаптация" по превращению автомобильного двигателя "Кортежа" в авиационный, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.
РИА Новостивчера в 19:03

Подробнее о событии

Ученые превратили автомобильный двигатель проекта «Кортеж» в авиационный

Известиявчера в 19:53

Автомобильный двигатель проекта «Кортеж» превратили в авиационный

Коммерсантъвчера в 21:43

Двигатель «Кортежа» превратили в авиационный

Взгляд.рувчера в 19:56

Адаптация: автомобильный двигатель «Кортежа» стал авиационным

РЕН ТВвчера в 22:01

В России превратили автомобильный двигатель от «Кортежа» в авиационный

ТК Звездавчера в 19:53

Автомобильный двигатель проекта «Кортеж» сделали авиационным

Газета.Ruвчера в 19:43

Автомобильный двигатель «Кортежа» превратили в авиационный

РИА Новостивчера в 19:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 06:01, Ашберн
Общество

Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок

Известия вчера в 20:08
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Известия 05:19
Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия 05:06
Футбол

«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «Рубином»

Гостевой матч начнется в Казани в 14:00. Сине-бело-голубые объявили стартовый состав на встречу с казанским клубом.
Телеканал Санкт-Петербург 04:53
Общество

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
РИА Новости вчера в 08:46
Шоу-бизнес

Нельзя столько жрать. Галкин рассказал о пире с Пугачёвой

Шоумен, актёр и телеведущий Максим Галкин рассказал, как прошла его пятница в компании с супругой, певицей Аллой Пугачёвой.
SM News 03:23
Авто

Представили роскошный внедорожник Mercedes-Maybach GLS

В рамках автосалона в Лос-Анджелесе немецкая марка представила сразу две новые модификации своего флагманского внедорожника GLS.
SpeedMe 20 ноября в 15:26
Фигурное катание

Российская фигуристка Косторная победила на этапе Гран-при в Японии

Фигуристка Алена Косторная выиграла золотую медаль на соревнованиях одиночниц на последнем этапе Гран-при в японском городе Саппоро.
Коммерсантъ 04:55
Происшествия

Сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой на МКАД

Известия 04:33
Экономика

Moody’s улучшило прогноз рейтинга украинского правительства

Международное рейтинговое агентство Moody`s улучшило прогноз рейтинга украинского правительства со "стабильного" на "позитивный", следует из сообщений Moody`s и пресс-службы министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
РИА Новости 04:37
Политика

В Москве пройдет XIX Съезд «Единой России»

Сегодня пройдет XIX съезд «Единой России». Будет обсуждаться подготовка к предстоящим выборам в Госдуму в 2021 году.
Вести ФМ 01:26
Экономика

Раскрыта оптимальная сумма кредита для россиян

Ранее вице-президент НАПКА Александр Морозов посоветовал россиянам перед оформлением заема провести «краш-тест» и проверить, смогут ли они прожить на ту сумму, которая будет оставаться у них после оплаты кредита.
Lenta.ru 04:34
Футбол

«Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России

Грозненский "Ахмат" на выезде обыграл "Оренбург" в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 05:31
Авто

Назван наиболее выгодный тип автомобиля в России

Главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве России Ирина Сосенкина сравнила затраты на «топливо» различных видов транспортных средств и назвала самый выгодный тип автомобиля для жителей нашей страны.
Тарантас Ньюс 21 ноября в 22:55
Игры

Функция Remote Play Together стала доступна всем пользователям Steam

News.ru 21 ноября в 03:17
Политика

Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге

России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.
RT на русском 04:31
Происшествия

Мужчина и двое детей погибли при пожаре в Хакасии

Отец и двое детей погибли при пожаре в частном доме в селе Бельтирское в Хакасии, сообщает со ссылкой РИА "Новости" на управление Следственного комитета региона.
Газета.Ru 03:24
Общество

Жители Приморско-Ахтарска увидели дно Азовского моря

Как сообщал «Югополис», синоптики прогнозировали по восточной половине Азовского моря от Таганрога до Приморско-Ахтарска ветровой сгон воды.
Югополис 05:49
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк удаляет из соцсетей фотографии с актрисой

Супруг Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышев начал удалять фотографии с женой из личного профиля в Instagram.
News.ru вчера в 14:55
Кино

Шахназаров раскритиковал засилье фильмов о проблемной России

Режиссер и генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров назвал популярность за рубежом фильмов о проблемной России тенденцией, вредящей имиджу страны.
Lenta.ru 05:23
Космос

«РИА Новости»: запуск спутников OneWeb с Байконура снова перенесли

Коммерсантъ 00:59
Общество

Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Lenta.ru вчера в 10:59
Происшествия

В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту

RT на русском 03:29
Происшествия

Пострадавшие в ДТП с автобусом у рынка отправились домой

Пострадавших в аварии с автобусом у Центрального рынка отпустили домой.
Невские Новости 03:42
Политика

Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма

Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма в рамках рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в интервью изданию «Левый Берег».
Коммерсантъ вчера в 18:19
Музыка

Игорь Крутой и Николай Басков устроили потасовку в аэропорту

Накануне у известного 65-летнего композитора Игоря Крутого состоялся юбилейный концерт в Минске, где собрались его близкие друзья: Николай Басков, Сергей Лазарев, Жасмин, Филипп Киркоров, Ани Лорак и другие.
Bimru.ru 04:23
Происшествия

Авария танкера возле Одессы привела к утечке нефти в Черном море

В месте аварии танкера «Делфи» неподалеку от Одессы зафиксировано серьезное загрязнение воды.
Lenta.ru 04:20
Фигурное катание

Ламбьель рассказал, как начал работать с фигуристом Уно

Тренер по фигурному катанию Стефан Ламбьель рассказал, как начал сотрудничество с серебряным призёром Олимпийских игр Сёмой Уно.
RT на русском 03:16
Общество

Названа опасность «марсианской» погоды в Москве

18 ноября синоптики предупредили, что в течение недели в Москве не ожидается осадков, будет «пыльно и холодно», как на Марсе.
Lenta.ru 04:59
Общество

Медведев озвучил вариант своей идеи о четырехдневной рабочей неделе

Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.
Российская газета вчера в 20:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Aurus
Семейство автомобилей представительского и высшего класса, ранее известное под проектными обозначениями «Единая модульная платформа» и проект «Кортеж». Разработка проекта ведётся институтом «НАМИ» с 2013 года как платформа для создания автомобилей для «перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное