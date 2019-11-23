Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") завершил научно-исследовательскую работу "Адаптация" по превращению автомобильного двигателя "Кортежа" в авиационный, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.

с чего всё началось

Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) завершил научно-исследовательскую работу по превращению автомобильного двигателя «Кортежа» в авиационный, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу института.

Фигурное катание Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября.

Экономика Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода.

Общество Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.

Общество Замгенпрокурора назвал ошибкой новые правила медосмотра для водителей Первый заместитель генпрокурора Александр Букман назвал ошибкой указ Минздрава о введении обязательных проверок на наркотики для получения водительских прав, сообщает Интерфакс .

Общество Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.

Политика США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Политика Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.

Космос Радиотелескопы помогут спутникам составить глобальную карту смещений коры Ученые предложили объединить снимки спутников дистанционного зондирования Земли с данными радиотелескопов, что позволит создать глобальную карту смещений поверхности планеты с привязкой к надежной системе отсчета.

Теннис Хачанов и Рублёв вывели Россию в полуфинал Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублёв смогли сломить сопротивление Новака Джоковича и Виктора Троицки,благодаря чему команда вышла в полуфинал Кубка Дэвиса.

Общество Появились кадры задержания готовивших госпереворот террористов Сотрудники ФСБ задержали сторонников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые готовили насильственное свержение действующей власти.

Здоровье Число врачей в Приморье продолжает уменьшаться Число медиков в Приморье продолжает уменьшаться: Примстат опубликовал основные показатели здравоохранения 25-го региона, которые наглядно приведены за период с 2000 года.