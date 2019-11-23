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Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) завершил научно-исследовательскую работу по превращению автомобильного двигателя «Кортежа» в авиационный, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу института.
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Автомобильный двигатель «Кортежа» превратили в авиационный

Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") завершил научно-исследовательскую работу "Адаптация" по превращению автомобильного двигателя "Кортежа" в авиационный, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.
РИА Новости19:03

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Адаптация: автомобильный двигатель «Кортежа» стал авиационным

РЕН ТВ22:01

Автомобильный двигатель проекта «Кортеж» превратили в авиационный

Коммерсантъ21:43

Автомобильный двигатель «Кортежа» превратили в авиационный

РИА Новости19:03

Ученые превратили автомобильный двигатель проекта «Кортеж» в авиационный

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ТК Звезда19:53

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Газета.Ru19:43

Двигатель «Кортежа» превратили в авиационный

Взгляд.ру19:56
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REGNUM 20:13
Армия и оружие

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Выполнять боевые задачи без непосредственного участия человека будут группировки боевых роботов, которые планируют создать в России к 2025 году.
REGNUM 21:15
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Газета.Ru 21:32
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Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

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«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде

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В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

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Карен Хачанов и Андрей Рублёв смогли сломить сопротивление Новака Джоковича и Виктора Троицки,благодаря чему команда вышла в полуфинал Кубка Дэвиса.
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Семейство автомобилей представительского и высшего класса, ранее известное под проектными обозначениями «Единая модульная платформа» и проект «Кортеж». Разработка проекта ведётся институтом «НАМИ» с 2013 года как платформа для создания автомобилей для «перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране».
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