Общество
КоммерсантъАвтомобильный двигатель проекта «Кортеж» превратили в авиационный
Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) завершил научно-исследовательскую работу по превращению автомобильного двигателя «Кортежа» в авиационный, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу института.
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Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") завершил научно-исследовательскую работу "Адаптация" по превращению автомобильного двигателя "Кортежа" в авиационный, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.РИА Новости19:03
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