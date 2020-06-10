Происшествия
Москва 24Автомобильный мост обрушился в ТиНАО
В ТиНАО обрушился автомобильный мост через реку Незнайку, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Отмечается, что инцидент стал следствием сильных дождей. В настоящий момент на месте работают экстренные службы.
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с чего всё началось
Автомобильный мост через реку Незнайка обрушился в Новой Москве в результате подтопления. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах. "В результате сильного дождя обрушился мост через реку Незнайка", - сказал собеседник агентства.ТАСС11:15
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