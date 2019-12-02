Происшествия
Московский КомсомолецВ Оренбурге упал автомобильный мост
На въезде в областной центр, в районе колхоза имени Ленина упал виадук. Фото и видео-свидетельства очевидцев переполошили общественность.
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По факту обрушения виадука под Оренбургом ведутся оперативно-следственные мероприятия
РИА Оренбуржьевчера в 11:33
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Происшествия
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Футбол
Месси получил шестой в карьере «Золотой мяч»
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" — приза лучшему футболисту мира по итогам 2019 года по версии французского издания France Football.
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Участие экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в выборах депутатов Госдумы в 2021 году было бы полезным для политической системы России.
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Политика
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Политика
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Экс-депутат Госдумы Шлегель объяснил переезд в Германию
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Технологии
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Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.