Экономика

Красная веснаКрасная веснаАвтомобильный рынок России в 2020 году ждет рост цен и падение спроса

Автомобильный рынок России в 2020 году ждет падение до 10%, мнения экспертов в этой области 5 февраля приводит РБК. Рост цен в январе уже составил 2-3% и по итогам года может превысить уровень инфляции и достичь 10%, заявил руководитель крупного автодилера «Авилон» Андрей Павлович.
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«Шанс падения»: в 2020 году автомобили в РФ подорожают на 8–10%

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Автомобильный рынок России в 2020 году ждет рост цен и падение спроса

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