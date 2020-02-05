Экономика
Красная веснаАвтомобильный рынок России в 2020 году ждет рост цен и падение спроса
Автомобильный рынок России в 2020 году ждет падение до 10%, мнения экспертов в этой области 5 февраля приводит РБК. Рост цен в январе уже составил 2-3% и по итогам года может превысить уровень инфляции и достичь 10%, заявил руководитель крупного автодилера «Авилон» Андрей Павлович.
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Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Авто
Новый кроссовер Kia Sonet представлен официально
Kia за счет Sonet расширит модельную гамму в Индии, а пока корейская компания предлагает кроссовер Seltos и минивэн Carnival.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Армия и оружие
NI: Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии
Издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило российский истребитель четвертого поколения Су-35 выше, чем новейший Су-57.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей нового ток-шоу на Первом канале
Общество
«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России
По данным издания, в Сахалинской области в прошлом году пришлось 12 л водки на душу населения, в Магаданской - 11,4 л. В пятерку лидеров по потреблению этого вида спиртного также вошли Республика Коми (10,6 л), Чукотка (10 л) и Карелия (9,6 л). Кроме того, в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось на 2%, а в Коми и на Чукотке выросло на 1% и 3% соответственно.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко родила вторую дочь от Дмитрия Тарасова
Долгожданное событие в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко - вторые роды Насти – наконец, свершилось.
Политика
Трамп отреагировал на решение по импичменту шуточным видеороликом
Американский лидер прокомментировал решение Сената США оправдать его по всем пунктам обвинения в рамках импичмента.
Футбол
Головин помог Монако обыграть Анже
Монако в рамках матча 23-го тура французской Лиги 1 минимально обыграл Анже 1:0. Единственный мяч во встрече провел форвард монегасков Стефан Йоветич.
Гаджеты
Новый Xiaomi Mi 10 окажется дороже ожидаемого
Для премиального сегмента Xiaomi подготовила смартфон Mi 10 в комплектации 12/256 Гб.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом России
Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
Общество
«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт
В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Политика
Нэнси Пелоси разорвала копию речи Дональда Трампа
Что касается порванной копии речи Трампа, то Пелоси объяснила свои действия тем, что ей не удалось отыскать в этом тексте ни единой правдивой страницы, после чего и решила порвать экземпляр доклада.
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Наука
Врачи нашли способ, чтобы снизить число рецидивов аритмии
Медики обнаружили способ снизить количество рецидивов аритмии.
Общество
Счетная палата проанализировала работу исполнительной власти РФ
Анализ стратегических планов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) на 2019—2024 годы позволил Счетной палате РФ выявить отсутствие в указанных планах около половины показателей национальных проектов, 6 февраля сообщает ТАСС.
Происшествия
В Южно-Сахалинске осужденная пыталась пронести телефон в нижнем белье
5 февраля при проведении досмотра осужденной прибывшей из медицинского учреждения в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Сахалинской области были обнаружены и изъяты спрятанные ухищренным способом в нижнем белье средство мобильной связи, а также комплектующие, обеспечивающие его работу.
Общество
Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса
Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
Армия и оружие
Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»
Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Наука
Китай обвинили в нежелании передавать штамм коронавируса России
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что КНР не передала России штамм 2019-nCoV, поэтому российским ученым приходится работать над созданием вакцины по открытым источникам.
Армия и оружие
Дамаск подвергся ракетной атаке
В последний раз Дамаск попадал под ракетный удар в декабре прошлого года.
Экономика
«Известия» узнали о возможном росте цен на жилье в России за два года
Цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%.
Авто
Обновленная Lada Granta «породнится» с «Нивой»
Внешность модели, скорее всего, сохранит верность актуальному «X-стилю» Стива Маттина, который впервые примерили на флагманской LADA Vesta еще в 2015 году.
Экономика
Власти Якутска намерены сдерживать рост цен на фрукты и овощи
Власти Якутска намерены ввести сдерживающую торговую надбавку и постоянно мониторить цены на овощи и фрукты с тем, чтобы не доупстить необоснованного роста цен.
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 425 человек
Из больниц выписаны в общей сложности 622 человека. Смертность от вызванной коронавирусом пневмонии составляет 2,1%, сообщили в МИД Китая.
Происшествия
Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о минировании
Сотрудников мэрии Хабаровска эвакуировали в четверг после сообщения об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Общество
Гороскоп 5 февраля: Водолеев ждут перемены, а у Львов новые знакомства
Возрастающий жизненный потенциал может положительно повлиять на вашу личную жизнь и умение создавать верное мнение об окружающих вас людях.