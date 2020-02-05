Автомобильный рынок России в 2020 году ждет падение до 10%, мнения экспертов в этой области 5 февраля приводит РБК. Рост цен в январе уже составил 2-3% и по итогам года может превысить уровень инфляции и достичь 10%, заявил руководитель крупного автодилера «Авилон» Андрей Павлович.

Автомобильный рынок России в 2020 году ждет рост цен и падение спроса

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