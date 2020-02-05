Экономика
Lenta.ruАвтомобильный рынок в России упадет
В 2020 году падение автомобильного рынка в России может составить 10 процентов. Об этом сообщил председатель правления автодилерской группы «Авилон» Андрей Павлович. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Читать в источнике
Оценить71
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:07, Ашберн
Игры
Sony запустила страницу консоли PlayStation 5
В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Происшествия
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына
В Московской области психически больной мужчина зарезал ножом собственного 13-летнего сына.
Экономика
Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса
Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
Происшествия
В Твери умер водитель после страшного ДТП на Волоколамке
Напомним, страшное ДТП на перекрестке Волоколамского проспекта и проспекта Победы произошло днем 3 февраля.
Энергетика
Цена нефти Brent выросла на 3,5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,5%, до $55,85 за баррель.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Политика
Более 70% украинцев назвали Россию враждебной страной
Более двух третей жителей Украины воспринимают Россию как враждебную страну.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Общество
Украинского министра уличили в фальсификации данных переписи населения
Украинский министр Дмитрий Дубилет, под руководством которого якобы проводилась электронная перепись населения Украины, представил результаты, полученные простым умножением на 0,888 цифр Государственной службы статистики.
Происшествия
В аэропорту Стамбула разбился самолет
Лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение аэропорта и загорелся. Самолет летел из Измира в Стамбул.
Футбол
FIFA не подтвердила отстранение России от ЧМ-2022
Международная федерация футбола (FIFA) не подтвердила информацию об отстранении России от чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.
Общество
«Яндекс» устранил сбой в работе сервисов
"Яндекс" полностью восстановил работу сервисов после произошедшего сбоя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Происшествия
Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 26
Число жертв в результате схода второй за сутки снежной лавины провинции Ван на востоке Турции увеличилось до 26 человек.
Технологии
Излучение iPhone 11 Pro вдвое превышает безопасные для человека нормы
Исследование позволило установить, что удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии (Structure–activity relationship, SAR) для исследованных смартфонов iPhone 11 Pro достигает уровня 3,8 Вт/кг, в то время как максимальный уровень SAR, установленный FCC, составляет 1,6 Вт/кг, то есть, более чем в два раза меньше.
Происшествия
Мосгорсуд отменил продление ареста трем фигурантам дела Baring Vostok
Мосгорсуд отменил решение Басманного суда столицы о продлении срока ареста трем фигурантам дела Baring Vostok — Вагану Абгаряну, Ивану Зюзину и Максиму Владимирову.
Транспорт
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Футбол
Кокорин рассказал о переговорах с «Балтикой»
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской восхитилась Андреем Малаховым
Примечательно, что далеко не все разделяют мнение дочери «королевы шансона» о благородстве Малахова.
Общество
Суд отказал в медэкспертизе девочке, которую не забирают из клиники
Происшествия
Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии
Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Политика
Путин примет верительные грамоты от послов в Кремле
Президент России Владимир Путин примет верительные грамоты от прибывших иностранных послов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Общество
Путин призвал закрыть завышающие цены на медицинские маски аптеки
Нужно закрыть аптеки, в которых завышают цены на медицинские маски, на продажах это не отразится.
Авто
Renault объявила скидки на свои автомобили в феврале
Наконец, Renault продолжает принимать участие в государственных программах льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках которых можно получить единовременную скидку 10% от стоимости автомобиля (не должна превышать 1 млн рублей) для уплаты первоначального взноса по кредиту.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Политика
На Украине решили создать министерство «оккупированных территорий»
В правительстве Украины было принято решение разделить министерство по делам ветеранов, «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 4 февраля на совещании у президента Украины Владимира Зеленского.