Экономика

Lenta.ruLenta.ruАвтомобильный рынок в России упадет

В 2020 году падение автомобильного рынка в России может составить 10 процентов. Об этом сообщил председатель правления автодилерской группы «Авилон» Андрей Павлович. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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«Шанс падения»: в 2020 году автомобили в РФ подорожают на 8-10%

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Автомобильный рынок в России упадет

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Эксперты рассказали о новом падении авторынка России

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Эксперт спрогнозировал падение автомобильного рынка в РФ

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Эксперт предрек скорое падение автомобильного рынка в России

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Автомобильный рынок России в 2020 году ждет рост цен и падение спроса

Красная весна09:44

Эксперты предупредили о новом падении автомобильного рынка в России

РБК04:12
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 13:57, Ашберн
Транспорт

В России предложили ограничить использование шин с шипами

В России могут ввести ряд ограничений на использование шипованных шин, возможные нововведения обсудили участники круглого стола, организованного комитетом Госдумы по транспорту и строительству, пишет "Коммерсант".
РИА Новости 08:44
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Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
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Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки

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Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии

Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
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Модель родила сегодня в пять вечера. 32-летний футболист Дмитрий Тарасов и его 25-летняя жена Анастасия Костенко принимают поздравления.
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«Локомотив» по пенальти переиграл «Спартак» на турнире в Катаре

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В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией

За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
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Эммануэль Макрон заявил, что Москва по-новому интерпретирует историю Второй мировой войны.
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Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео

Lenta.ru вчера в 10:44
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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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Киев признал неготовность к возвращению Крыма

"Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.
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США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Политика

Пелоси разорвала копию речи Трампа в конгрессе

Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа по окончании его выступления перед законодателями.
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Армия и оружие

Воевавший в Донбассе немецкий наёмник ВСУ разочаровался в Украине

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Хуснуллин намерен ускорить строительство ЦКАД

Темпы строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) должны быть ускорены, сообщил журналистам в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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Сирийская армия вошла в Саракиб в провинции Идлиб, сообщил источник

Сирийская армия установила полный контроль над городом Саракиб в провинции Идлиб, заявил РИА Новости военный источник.
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Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 23:31
Армия и оружие

В США испугались атак России на американские корабли в портах

У России и Китая есть возможность атаковать корабли Военно-морских сил США, пока они еще находятся в портах, заявил американский вице-адмирал, командующий совместными силами НАТО в Норфолке Эндрю Льюис.
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Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского

Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
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Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Оформивший за 4 минуты 24 секунды самый быстрый в своей карьере хет-трик Александр Овечкин стал главным героем домашнего матча, в котором его клуб «Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Лос-Анджелес Кингс» со счетом 4:2. Капитан столичной команды забросил шайбы в ворота соперника на 54-й, 56-й и 59-й минутах встречи, после которой вышел на первое место в гонке снайперов текущего сезона НХЛ.
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Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

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Зарплату министров Украины привяжут к средней по стране

Президент Украины Владимир Зеленский согласился с подходом привязать зарплату министров с коэффициентом к средней заработной платы по стране и назвал это справедливым.
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Обновленный Hyundai Solaris для России показали на фото

Пока питерский завод Hyundai во всю осваивает выпуск обновленного Hyundai Solaris, его первые экземпляры уже показывают публике.
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На Украине намерены повысить тарифы на воду из-за роста зарплат

На сегодняшний день размер среднерыночной зарплаты значительно вырос и в среднем по Украине составляет 12 тыс. гривен или 30,6 тыс. рублей.
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ЕР предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей

Правозащитный центр "Единой России" предложил Минздраву и МВД при медицинском освидетельствовании водителей смотреть на клинические признаки опьянения, а не на факт наличия вещества в организме, сообщает пресс-служба партии.
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Жан-Поль Готье признался Бузовой в любви и готовности работать с ней

Известный на весь мир модельер Жан-Поль Готье признался в любви Ольге Бузовой и поцеловал её в щёку.
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Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

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В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына

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Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси

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Издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило российский истребитель четвертого поколения Су-35 выше, чем новейший Су-57.
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