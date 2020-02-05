Экономика

АМИТЕЛАМИТЕЛВ России снова подорожают автомобили

В этом году рост цен на автомобили по сравнению с 2019 годом может превысить уровень инфляции. Тем самым цены на машины вырастут на 2-3%, сообщает РБК, ссылаясь на слова председателя автодилерской группы "Авилон" Андрея Павловича.
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«Шанс падения»: в 2020 году автомобили в РФ подорожают на 8–10%

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РБК04:12
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Один человек погиб при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле

RT на русском 15:07
Политика

Сенат США оправдал Трампа по первой статье обвинения

Сенат США счел американского лидера Дональда Трампа невиновным по первой статье обвинения в деле об импичменте, сообщает агентство Reuters.
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Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
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Коммерсантъ 16:02
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Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 23:31
Игры

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ЭндлессГеймОвер 05:51
Авто

Новый кроссовер Kia Sonet станет глобальным

Южнокорейская компания KIA представила на международном автосалоне Auto Expo 2020 в Нью-Дели концепт нового компактного кроссовера KIA Sonet.
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Культура

Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»

Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
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Сын Меган Фокс надел платье принцессы на детский праздник

Ноа вместе с отцом отправился на детский праздник, выбрав для себя синее платье героини мультфильма "Холодное сердце", пишет storinka.com.ua.
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Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Коммерсантъ 15:24
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Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе

Ранее в администрации города сообщили, что обсуждают вопрос об ограничении подачи воды в Симферополе.
РБК 13:40
Футбол

«Тоттенхэм» одолел «Саутгемптон» в переигровке матча Кубка Англии

"Тоттенхэм" одолел "Саутгемптон" в переигровке матча 1/16 финала Кубка Англии.
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Enrique Dans Владеющая брендом Blackberry китайская компания TCL Communication объявила о прекращении продажи смартфонов данной марки.
РЕН ТВ 03 февраля в 12:41
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Мужчина зарезал малолетнего сына в Подмосковье и хотел убить жену

Газета.Ru 10:22
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Жители Челябинска жалуются на областной минздрав из-за того, что медики не выдают детям с сахарным диабетом тест-полоски для глюкометра, которые обязаны выделять по закону.
Znak.com 04:52
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Вести.Ru 12:25
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Журналист Кашин обвинил Хабиба Нурмагомедова в дискредитации России

Газета.Ru 12:32
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Американские баскетболистки устроили массовую драку в конце матча

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Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Футбол

WADA назвало условия недопуска сборной России на ЧМ-2022 по футболу

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило отстранение сборной РФ на чемпионате мира по футболу в 2022 году, если Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно лишит статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Известия 15:26
Музыка

Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в «Евровидении»

Продюсер Александра Панайотова певец Григорий Лепс высказался о заявлении композитора Игоря Крутого о вероятном участии его подопечного в «Евровидении-2020».
Пятый канал 02 февраля в 10:57
Армия и оружие

В России завершились испытания новейшего танка Т-90М «Прорыв»

В России успешно завершились государственные испытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв».
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Олег Кононов стал главным тренером латвийского клуба

Ранее Кононова связывали со сборной Азербайджана, но тренер отказался комментировать эту информацию.
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Общество

Специалистов Минобороны обследуют после эвакуации россиян из Уханя

Военных летчиков, медиков и других специалистов Минобороны РФ после эвакуации россиян из Уханя направили на углубленное медобследование, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:58
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Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета вчера в 00:40
Общество

Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях

О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
Красная весна 14:18
Гаджеты

Samsung начала удаленно блокировать купленные в неофициальных магазинах телевизоры

В сети появилась информация о том, что южнокорейский технологический гигант Samsung начал блокировать телевизоры пользователей, купленные за пределами страны использования.
Ferra 07:47
Армия и оружие

Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США

Из-за активности российских подводных лодок восточное побережье Соединенных Штатов перестало быть "тихой гаванью" для американского флота.
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Петросян назвал размер своей пенсии

Рамблер 13:26
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