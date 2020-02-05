Экономика

Lenta.ruLenta.ruАвтомобильный рынок в России упадет

В 2020 году падение автомобильного рынка в России может составить 10 процентов. Об этом сообщил председатель правления автодилерской группы «Авилон» Андрей Павлович. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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«Шанс падения»: в 2020 году автомобили в РФ подорожают на 8–10%

News.ruвчера в 13:03

Автомобильный рынок России в 2020 году ждет рост цен и падение спроса

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В России снова подорожают автомобили

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В России снова подорожают автомобили

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Эксперт предрек скорое падение автомобильного рынка в России

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Автомобильный рынок в России упадет

Lenta.ruвчера в 05:21

Эксперты предупредили о новом падении автомобильного рынка в России

РБКвчера в 04:12
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Футбол

«Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы

«Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы 1958 года, в которой погибли 8 игроков «Манчестер Юнайтед», 2 тренера «красных дьяволов», 1 сотрудник клуба, 10 других пассажиров и 2 члена экипажа.
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В Москве за взятку задержан следователь по особо важным делам

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В Ялте двух человек смыло волной с причала во время шторма

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В Прокопьевске мужчина сжёг двух детей, чтобы не платить алименты

В Кузбассе суд вынес обвинительный приговор 39-летнему мужчине, который убил двух своих детей, чтобы не платить алименты.
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Технологии

В генуэзской крепости Балаклавы нашли древний оружейный арсенал

В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве нашли средневековый оружейный инвентарь.
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Происшествия

СК назвал причину закрытия дела против экс-главы ГИБДД в Новосибирске

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Общество

Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику.
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В России предложили ограничить использование шипованных шин

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
РБК вчера в 10:22
Происшествия

«Инфофлот» опроверг сообщение о своих туристах на Diamond Princess

Круизный центр "Инфофлот", специализирующийся на продаже круизных туров, опровергает сообщение Ассоциации туроператоров (АТОР) о наличии своих туристов на задержанном из-за выявления коронавируса среди пассажиров лайнере Diamond Princess, об этом РИА Новости сообщила пресс-служба компании.
РИА Новости 06:16
Политика

Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
РИА Новости 03:43
Авто

Новый BMW 4-Series получит огромную решетку радиатора

Понервничать фанатов марки в очередной раз заставили в октябре 2019 года, когда просочившиеся фотографии показали, что решетка радиатора нового BMW dsukzlbn пара выхлопных отверстий на маленьком звездолете.
SpeedMe вчера в 23:54
Общество

Рогозин раскритиковал Урганта за шутку о подготовке космонавтов

Газета.Ru вчера в 05:24
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Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском вчера в 19:55
Технологии

Излучение iPhone 11 Pro превышает норму в два раза

В ходе тестирования было определено, что уровень электромагнитного излучения (SAR) iPhone 11 Pro составляет 3,8 Вт/кг, тогда как FCC устанавливает максимальный уровень воздействия в 1,6 Вт/кг.
MobiDevices 03:22
Здоровье

Сотрудники детской больницы в Благовещенске требуют прекратить травлю

Речь идет о многочисленных публикациях, где сказано, что многие пациенты детской больницы заразились гепатитом С из-за нарушения там эпидемиологических правил.
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Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Коммерсантъ вчера в 15:24
Политика

Тимошенко заняла кресло спикера во время столкновений в Раде

RT на русском 05:51
Политика

Путин примет верительные грамоты от послов в Кремле

Президент России Владимир Путин примет верительные грамоты от прибывших иностранных послов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
SM News 04 февраля в 21:28
Здоровье

В Казахстане запретили экспорт медицинских масок

Правительство Казахстана ввело запрет на экспорт медицинских масок по причине неэтичного поведения производителей.
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Происшествия

Опубликовано фото с места поджога здания Никулинского суда в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фото из Никулинского районного суда на Мичуринском проспекте в Москве, где утром 6 февраля в окно зала судебных заседаний бросили бутылку с зажигательной смесью.
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Счетная палата раскритиковала правительство Медведева

Правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку 15 января — сразу после того, как президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором изложил целый ряд предложений по повышению уровня жизни россиян.
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Спорт

Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы

В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
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Общество

Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек

Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 09:13
Авто

Российский авторынок в январе вырос на 2%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в январе 2020 года увеличились на 1,8% до 102102 машин, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.
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Путин поручил выделить дополнительные средства на ремонт жилья и дорог в Крыму

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Здоровье

Врач определил идеальное для здоровья количество секса

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Газета.Ru 06:41
Игры

Слухи: новая игра Warner Bros. Games Montreal станет «мягким» перезапуском серии Batman: Arkham

3DNews вчера в 10:10
Экономика

«Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы

TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.
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Общество

Умер сын экс-президента Киргизии

Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
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Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Коммерсантъ 03:51
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