Экономика
Lenta.ruАвтомобильный рынок в России упадет
В 2020 году падение автомобильного рынка в России может составить 10 процентов. Об этом сообщил председатель правления автодилерской группы «Авилон» Андрей Павлович. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Футбол
«Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы
«Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы 1958 года, в которой погибли 8 игроков «Манчестер Юнайтед», 2 тренера «красных дьяволов», 1 сотрудник клуба, 10 других пассажиров и 2 члена экипажа.
Происшествия
В Москве за взятку задержан следователь по особо важным делам
В столице при получении взятки в размере 4,3 миллиона рублей задержан следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу Москвы.
Происшествия
В Прокопьевске мужчина сжёг двух детей, чтобы не платить алименты
В Кузбассе суд вынес обвинительный приговор 39-летнему мужчине, который убил двух своих детей, чтобы не платить алименты.
Технологии
В генуэзской крепости Балаклавы нашли древний оружейный арсенал
В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве нашли средневековый оружейный инвентарь.
Общество
Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
Происшествия
«Инфофлот» опроверг сообщение о своих туристах на Diamond Princess
Круизный центр "Инфофлот", специализирующийся на продаже круизных туров, опровергает сообщение Ассоциации туроператоров (АТОР) о наличии своих туристов на задержанном из-за выявления коронавируса среди пассажиров лайнере Diamond Princess, об этом РИА Новости сообщила пресс-служба компании.
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Авто
Новый BMW 4-Series получит огромную решетку радиатора
Понервничать фанатов марки в очередной раз заставили в октябре 2019 года, когда просочившиеся фотографии показали, что решетка радиатора нового BMW dsukzlbn пара выхлопных отверстий на маленьком звездолете.
Общество
Рогозин раскритиковал Урганта за шутку о подготовке космонавтов
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Технологии
Излучение iPhone 11 Pro превышает норму в два раза
В ходе тестирования было определено, что уровень электромагнитного излучения (SAR) iPhone 11 Pro составляет 3,8 Вт/кг, тогда как FCC устанавливает максимальный уровень воздействия в 1,6 Вт/кг.
Здоровье
Сотрудники детской больницы в Благовещенске требуют прекратить травлю
Речь идет о многочисленных публикациях, где сказано, что многие пациенты детской больницы заразились гепатитом С из-за нарушения там эпидемиологических правил.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Политика
Тимошенко заняла кресло спикера во время столкновений в Раде
Политика
Путин примет верительные грамоты от послов в Кремле
Президент России Владимир Путин примет верительные грамоты от прибывших иностранных послов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Здоровье
В Казахстане запретили экспорт медицинских масок
Правительство Казахстана ввело запрет на экспорт медицинских масок по причине неэтичного поведения производителей.
Происшествия
Опубликовано фото с места поджога здания Никулинского суда в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фото из Никулинского районного суда на Мичуринском проспекте в Москве, где утром 6 февраля в окно зала судебных заседаний бросили бутылку с зажигательной смесью.
Политика
Счетная палата раскритиковала правительство Медведева
Правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку 15 января — сразу после того, как президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором изложил целый ряд предложений по повышению уровня жизни россиян.
Спорт
Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы
В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
Общество
Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек
Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.
Авто
Российский авторынок в январе вырос на 2%
Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в январе 2020 года увеличились на 1,8% до 102102 машин, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.
Общество
Путин поручил выделить дополнительные средства на ремонт жилья и дорог в Крыму
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Игры
Слухи: новая игра Warner Bros. Games Montreal станет «мягким» перезапуском серии Batman: Arkham
Экономика
«Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы
TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.
Общество
Умер сын экс-президента Киргизии
Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.