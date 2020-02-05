Авто

Lenta.ruLenta.ruАвтомобильный рынок в России упадет

В 2020 году падение автомобильного рынка в России может составить 10 процентов. Об этом сообщил председатель правления автодилерской группы «Авилон» Андрей Павлович. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Читать в источнике
Комментировать51

Подробнее о событии

Эксперты предупредили об очередном падении авторынка России

Тарантас Ньюсвчера в 09:14

Сообщили о новом падении российского авторынка

CarsWeek.ruвчера в 08:31

Эксперты предсказали в России новое падение авторынка

SpeedMeвчера в 06:42

В России снова подорожают автомобили

Автоновости днявчера в 06:11

Эксперт предрек скорое падение автомобильного рынка в России

VSE42.RUвчера в 05:45

Автомобильный рынок в России упадет

Lenta.ruвчера в 05:21

Эксперты предупредили о новом падении автомобильного рынка в России

РБКвчера в 04:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 05:26, Ашберн
Спорт

Гимнастка Солдатова попала в больницу после попытки суицида

Газета.Ru 04:33
Общество

Умер сын экс-президента Киргизии

Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
RT на русском 01:02
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Коммерсантъ 03:51
Общество

Названы российские регионы — лидеры по потреблению водки

Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составили список российских регионов — лидеров по потреблению водки.
Известия вчера в 17:59
Политика

Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
РИА Новости 03:43
Экономика

Банк России до конца года сократит банковский рынок на 10%

Банк России начал работу по отзыву лицензий у недобросовестных банков с 2013 года.
Вести.Ru вчера в 18:39
Экономика

Китай решил снизить пошлины на товары из США на $75 млрд

Комитет Госсовета КНР по тарифно-налоговой политике решил снизить пошлины на американские товары общей стоимостью $75 млрд.
Интерфакс 04:06
Политика

Украина признала неготовность к возвращению Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал, как поступят киевские власти, если "завтра надо будет возвращаться в Крым".
Вести.Ru вчера в 14:46
Общество

Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева

Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:21
Общество

Корабль «Союз МС-13» приземлился в Казахстане

Аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-13" совершил посадку в степи Казахстана.
Российская газета 04:26
Здоровье

У эвакуированных из Китая в Тюмень не проявились симптомы коронавируса

"Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось", - говорится в сообщении.
ТАСС 01:20
Происшествия

Россиянина убили в грузинском монастыре

Известия 05:07
Политика

В Чувашии ещё один министр отправлен в отставку

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января 2020 года врио главы Чувашии Олег Николаев отправил правительство в отставку.
REGNUM 04:08
Политика

Путин: Поправки в Конституцию не связаны с продлением моих полномочий

Российский лидер подчеркнул, что если всенародное голосование по внесению поправок в Конституцию пройдет в срок, то это станет «образцом настоящей демократии и волеизъявлением граждан».
RuNews24.ru 04 февраля в 08:01
Политика

США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

Lenta.ru 00:58
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском вчера в 19:55
Общество

Ургант отчитал автора шутки о космонавтах

Ургант отчитал "автора" неудачной шутки о снижении требований к космонавтам.
Газета.Ru 04:56
Армия и оружие

Российский БТР протаранил американский блокпост в Сирии

RuNews24.ru 00:44
Армия и оружие

NI: Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии

Издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило российский истребитель четвертого поколения Су-35 выше, чем новейший Су-57.
Военное дело вчера в 11:02
Происшествия

Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии

Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое сейчас находится рядом с портом Йокогама.
Российская газета вчера в 19:37
Политика

Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.
RT на русском 04:11
Общество

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Как пояснили «РИА Новости», Михаил Старшинов — сопредседатель Правозащитного центра «Единой России», предлагает в первую очередь обращать внимание на поведение водителя.
ГЛАС.RU 01:53
Здоровье

На деснах итальянки выросли волосы

Итальянка обратилась к врачам с жалобами на волосы, растущие на деснах.
РИА Новости вчера в 22:59
Общество

Ограничение движения ввели на трассе М-4 «Дон» из-за снега

В Ростовской области закрыли участок трассы М-4 «Дон». Это вызвано снегопадом и образованием наледи на проезжей части.
Известия 04:38
Общество

Жан-Поль Готье сообщил, что готов сотрудничать с Ольгой Бузовой

Французский кутюрье Жан-Поль Готье заявил, что готов сотрудничать с российской певицей Ольгой Бузовой - он считает, что это "было бы забавно".
РИА Новости вчера в 07:12
Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor вчера в 20:18
Происшествия

Власти назвали причину крушения самолета в Стамбуле

Причиной аварийной посадки самолета Pegasus Airlines стали плохие погодные условия, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.
РБК вчера в 14:31
Общество

Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Российская газета 04:53
Политика

Госдума утвердила поправки о горячем питании школьников

Поправки, которые решил внести президент России Владимир Путин к законопроекту об обеспечении школьников младших классах горячим питанием были услышаны и учтены комитетом Госдумы по образованию и науке.
Апрал 03:29
Происшествия

В Магнитогорске матери пришлось занести ребенка-инвалида в самолет

Женщине пришлось вносить 12-летнего подростка в самолет на руках.
РИА Новости 03:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное