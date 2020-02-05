Экономика

Lenta.ruLenta.ruАвтомобильный рынок в России упадет

В 2020 году падение автомобильного рынка в России может составить 10 процентов. Об этом сообщил председатель правления автодилерской группы «Авилон» Андрей Павлович. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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«Шанс падения»: в 2020 году автомобили в РФ подорожают на 8–10%

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Эксперты предупредили о новом падении автомобильного рынка в России

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Эксперты рассказали о новом падении авторынка России

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VSE42.RU05:45

Автомобильный рынок в России упадет

Lenta.ru05:21

Автомобильный рынок России в 2020 году ждет рост цен и падение спроса

Красная весна09:44
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 20:17, Ашберн
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ВТО частично поддержала позицию Украины по спору с Россией о вагонах

Всемирная торговая организация частично поддержала апелляцию Украины по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
РЕН ТВ вчера в 13:46
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Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси

Военное обозрение 12:22
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Тело россиянина обнаружили в келье грузинского монастыря

Тело гражданина РФ с ножевым ранением было обнаружено в среду в Грузии в одной из келий Марткопского монастыря (в 25 км к востоку от Тбилиси), сообщила грузинская телекомпания "Рустави-2".
Интерфакс 14:36
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Дамаск подвергся ракетной атаке

В последний раз Дамаск попадал под ракетный удар в декабре прошлого года.
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Онкологи объяснили рост заболеваемости раком

Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
UfacityNews.ru 00:44
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Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Коммерсантъ 15:24
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Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 08:12
Политика

Пелоси назвала Трампа угрозой для демократии США

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси после голосования сената в рамках процесса импичмента американского президента Дональда Трампа заявила, что Трамп «остаётся угрозой для американской демократии».
RT на русском 18:43
Происшествия

Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
REGNUM 18:52
Культура

Умер американский актер Кирк Дуглас

РБК 18:40
Происшествия

В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
ТАСС вчера в 18:38
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Клубы премьер-лиги выдвинули Прядкина на пост президента РПЛ

В середине января общее собрание клубов РПЛ досрочно переизбрало Прядкина на пост президента лиги.
РБК 03:42
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Петросян раскрыл размер своей пенсии

Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
URA.Ru 10:01
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Появился дебютный тизер новой «Пилы»

Игромания.ру 09:12
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Mazda запатентовала шестицилиндровый мотор и 8-ступенчатую коробку

Компания Mazda запатентовала рядный шестицилиндровый мотор и восьмиступенчатую автоматическую коробку.
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Общество

«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России

По данным издания, в Сахалинской области в прошлом году пришлось 12 л водки на душу населения, в Магаданской - 11,4 л. В пятерку лидеров по потреблению этого вида спиртного также вошли Республика Коми (10,6 л), Чукотка (10 л) и Карелия (9,6 л). Кроме того, в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось на 2%, а в Коми и на Чукотке выросло на 1% и 3% соответственно.
ТАСС 17:23
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Российского полицейского задержали за расстрел казачьего атамана

Lenta.ru 09:34
Кино

Студия показала, как Фишер добавили в девятые «Звёздные войны»

В сцене с воспоминанием, где Лея встретилась со своим братом Люком Скайуокером, использовали кадры с лицами актёров из пятого и шестого эпизодов, которые выходили ещё в 1980-х.
News.ru 09:22
Политика

Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился

Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Вечерняя Москва вчера в 03:11
Энергетика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
РБК 16:00
Авто

Эксперты: автодилеры в России скоро вымрут

Невысокие продажи автомобилей и уход крупных компании из России в 2019 году стали причиной закрытия 80 автосалонов.
Телеканал 360° 19:35
Общество

Четырем фигурантам дела о крушении МН17 предъявлены обвинения

В национальной прокуратуре Нидерландов предъявили обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 на Украине, передает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Елену Кутьину.
Газета.Ru 03 февраля в 08:20
Армия и оружие

Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США

Из-за активности российских подводных лодок восточное побережье Соединенных Штатов перестало быть "тихой гаванью" для американского флота.
РИА Новости 15:41
Энергетика

Нефть установилась выше $56 за баррель

К настоящему моменту апрельские фьючерсы Brent выросли на $2,26 (4,19%), до $56,22 за баррель.
REGNUM 12:45
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 23,8 тысячи человек

За сутки количество больных выросло на четыре тысячи человек. За сутки число зараженных коронавирусом выросло на четыре тысячи человек.
АСН24 вчера в 18:46
Политика

Польшу не пригласили на празднование 75-летия Победы

Польшу не пригласили на празднование 75-летия Победы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Деловое.ТВ вчера в 07:44
Футбол

«Вильярреал» проиграл в Кубке Испании клубу 2-го дивизиона

"Вильярреал" уступил "Мирандесу" в матче 1/4 финала Кубка Испании (2:4).
Спорт-Экспресс 16:59
Происшествия

За получение взятки в Приамурье задержан крупный чиновник

Сотрудниками УФСБ по Приамурью при получении взятки задержан руководитель ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Амурской области», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приамурью.
REGNUM 03:00
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Харрисон Форд снимется в продолжении фильма про Индиану Джонса

Американский актер Харрисон Форд исполнит роль Индианы Джонса в пятом фильме. Об этом сообщил президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.
Накануне.Ru вчера в 17:43
Культура

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актер Дмитрий Бульба, известный по телесериалам «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» умер в Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет.
Национальная служба новостей 00:18
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