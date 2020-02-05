Экономика
Lenta.ruАвтомобильный рынок в России упадет
В 2020 году падение автомобильного рынка в России может составить 10 процентов. Об этом сообщил председатель правления автодилерской группы «Авилон» Андрей Павлович. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Политика
ВТО частично поддержала позицию Украины по спору с Россией о вагонах
Всемирная торговая организация частично поддержала апелляцию Украины по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Происшествия
Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси
Происшествия
Тело россиянина обнаружили в келье грузинского монастыря
Тело гражданина РФ с ножевым ранением было обнаружено в среду в Грузии в одной из келий Марткопского монастыря (в 25 км к востоку от Тбилиси), сообщила грузинская телекомпания "Рустави-2".
Армия и оружие
Дамаск подвергся ракетной атаке
В последний раз Дамаск попадал под ракетный удар в декабре прошлого года.
Здоровье
Онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
Общество
Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса
Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
Политика
Пелоси назвала Трампа угрозой для демократии США
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси после голосования сената в рамках процесса импичмента американского президента Дональда Трампа заявила, что Трамп «остаётся угрозой для американской демократии».
Происшествия
Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
Происшествия
В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Футбол
Клубы премьер-лиги выдвинули Прядкина на пост президента РПЛ
В середине января общее собрание клубов РПЛ досрочно переизбрало Прядкина на пост президента лиги.
Шоу-бизнес
Петросян раскрыл размер своей пенсии
Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
Кино
Появился дебютный тизер новой «Пилы»
Авто
Mazda запатентовала шестицилиндровый мотор и 8-ступенчатую коробку
Компания Mazda запатентовала рядный шестицилиндровый мотор и восьмиступенчатую автоматическую коробку.
Общество
«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России
По данным издания, в Сахалинской области в прошлом году пришлось 12 л водки на душу населения, в Магаданской - 11,4 л. В пятерку лидеров по потреблению этого вида спиртного также вошли Республика Коми (10,6 л), Чукотка (10 л) и Карелия (9,6 л). Кроме того, в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось на 2%, а в Коми и на Чукотке выросло на 1% и 3% соответственно.
Кино
Студия показала, как Фишер добавили в девятые «Звёздные войны»
В сцене с воспоминанием, где Лея встретилась со своим братом Люком Скайуокером, использовали кадры с лицами актёров из пятого и шестого эпизодов, которые выходили ещё в 1980-х.
Политика
Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился
Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Авто
Эксперты: автодилеры в России скоро вымрут
Невысокие продажи автомобилей и уход крупных компании из России в 2019 году стали причиной закрытия 80 автосалонов.
Общество
Четырем фигурантам дела о крушении МН17 предъявлены обвинения
В национальной прокуратуре Нидерландов предъявили обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 на Украине, передает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Елену Кутьину.
Армия и оружие
Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
Из-за активности российских подводных лодок восточное побережье Соединенных Штатов перестало быть "тихой гаванью" для американского флота.
Энергетика
Нефть установилась выше $56 за баррель
К настоящему моменту апрельские фьючерсы Brent выросли на $2,26 (4,19%), до $56,22 за баррель.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 23,8 тысячи человек
За сутки количество больных выросло на четыре тысячи человек. За сутки число зараженных коронавирусом выросло на четыре тысячи человек.
Политика
Польшу не пригласили на празднование 75-летия Победы
Польшу не пригласили на празднование 75-летия Победы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Футбол
«Вильярреал» проиграл в Кубке Испании клубу 2-го дивизиона
"Вильярреал" уступил "Мирандесу" в матче 1/4 финала Кубка Испании (2:4).
Происшествия
За получение взятки в Приамурье задержан крупный чиновник
Сотрудниками УФСБ по Приамурью при получении взятки задержан руководитель ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Амурской области», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приамурью.
Кино
Харрисон Форд снимется в продолжении фильма про Индиану Джонса
Американский актер Харрисон Форд исполнит роль Индианы Джонса в пятом фильме. Об этом сообщил президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.
Культура
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Актер Дмитрий Бульба, известный по телесериалам «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» умер в Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет.