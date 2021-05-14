Автомобильный сектор столкнется с убытком в размере 110 млрд долларов из-за дефицита чипов
Американская консалтинговая компания AlixPartners сделала прогноз, согласно которому потери автомобильной отрасли из-за нехватки чипов могут составить $110 млрд в 2021 году.
Эксперты отметили, что помимо пандемии на поставках чипов негативно сказались: суровая погода в Техасе, засуха на Тайване и пожар на заводе Renesas, который является их основным производителем.
В последнее время практически все ведущие автопроизводители - Volkswagen, Jaguar Land Rover, Nissan, Honda, Toyota, Fiat Chrysler, GM, объявляли о сокращении или приостановке производства по причине нехватки микросхем.