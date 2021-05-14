В Петербурге «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» отменяет комиссию за капремонт

«С 15 мая 2021 года все взносы в Фонд капитального ремонта через личный кабинет на сайте ikus.pesc.ru, мобильное приложение «ПСК/ПЭС» и центры приема платежей будут приниматься без комиссии», — заявил генеральный директор «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» Денис Шабарин.