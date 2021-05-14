Бастрыкин требует доклад по делу о суициде студента колледжа, где учился напавший на школу

"В связи с появлением в СМИ информации об обращении жительницы Казани Натальи Андреевой в СК России с просьбой проверить, была ли связь между самоубийством ее 17-летнего сына в 2020 году и стрельбой в гимназии № 175, Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, которое расследовалось органами СУ СК России по Республике Татарстан", - говорится в сообщении.