Автомобильный сектор столкнется с убытком в размере 110 млрд долларов из-за дефицита чипов
Дефицит полупроводников может вызвать убыток в 110 миллиардов долларов, что почти вдвое превышает предыдущую оценку в 61 миллиард долларов согласно первоначальным подсчетам.В источнике
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Автопроизводители из-за дефицита микросхем потеряют в 2021 году $110 млрд
ИА Красная Веснавчера в 12:15
Дефицит чипов обойдётся автомобильной отрасли в 110 млрд долларов в 2021 году
Тарантас Ньюсвчера в 09:11