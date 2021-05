Ведущий художник Гленн Рейн покинул Blizzard и основал студию LightForged Games

Помимо Гленна Рейна в числе основателей LightForged Games значатся Марк Хатчесон, выпускающий директор World of Warcraft, StarCraft II, Overwatch, Diablo III, Fortnite и Hearthstone, Дэн Хертцка, бывший ведущий программист Fortnite, и Натан Фэйрбэнкс, продюсер Fortnite, Star Wars: The Old Republic и The Elder Scrolls Online.