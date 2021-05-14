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Автомобильный сектор столкнется с убытком в размере 110 млрд долларов из-за дефицита чипов

Дефицит полупроводников может вызвать убыток в 110 миллиардов долларов, что почти вдвое превышает предыдущую оценку в 61 миллиард долларов согласно первоначальным подсчетам.В источнике

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Дефицит чипов обойдется автомобильной отрасли в 110 млрд долларов

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ИА Красная Веснавчера в 12:15

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Коммерсантъвчера в 04:57

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Дефицит чипов обойдётся автомобильной отрасли в 110 млрд долларов в 2021 году

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