Грузоперевозчики жалуются президенту на таможню Автоперевозчики жалуются на злоупотребления таможни: она задерживает груз на основании предполагаемого перевеса и направляет его на дорогостоящее хранение.

с чего всё началось

Международные автоперевозчики пожаловались президенту Владимиру Путину на злоупотребления таможенников при пограничном контроле и попросили внести в новый КоАП поправки, чтобы урегулировать проблему, пишет "Коммерсантъ". В Федеральной таможенной службе эти изменения сочли нецелесообразными.

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