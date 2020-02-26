Общество
ИнтерфаксАвтоперевозчики пожаловались Путину на злоупотребления таможенников
Международные автоперевозчики пожаловались президенту Владимиру Путину на злоупотребления таможенников при пограничном контроле и попросили внести в новый КоАП поправки, чтобы урегулировать проблему, пишет "Коммерсантъ". В Федеральной таможенной службе эти изменения сочли нецелесообразными.
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Грузоперевозчики жалуются президенту на таможню Автоперевозчики жалуются на злоупотребления таможни: она задерживает груз на основании предполагаемого перевеса и направляет его на дорогостоящее хранение.Коммерсантъвчера в 17:06
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Экономика
Американские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса
Американские биржевые индексы упали вслед за европейскими и азиатскими на фоне быстрого распространения коронавируса нового типа вне Китая.
Футбол
Женская футбольная лига появится в Саудовской Аравии
Общество
Принц Гарри вернулся в Великобританию без супруги и сына
Принц Гарри прибыл в шотландский Эдинбург без своих супруги Меган Маркл и сына Арчи.
Происшествия
Неизвестный пытался сжечь себя у офиса Зеленского
В центре Киева около здания офиса президента Украины Владимира Зеленского во время протестной акции против медицинской реформы неизвестный мужчина предпринял попытку самосожжения, передает ТАСС.
Политика
Кремль ответил на идею Киева о «Дне сопротивления оккупации Крыма»
Ранее 26 февраля Зеленский на брифинге сообщил, что подписал указ о праздновании Дня сопротивления оккупации Крыма Россией, передает «РБК Украина».
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Политика
Лавров призвал подписать итоговый документ до «нормандского саммита»
Итоговый документ нового саммита «нормандской четверки» необходимо подписать до проведения встречи, чтобы не было пересмотра договоренностей, как было в декабре в Париже.
Общество
Садальский раскритиковал частную клинику Малышевой
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Экономика
Чеснок подорожал в России на фоне ситуации с коронавирусом
Согласно статистике "Такском", средняя цена на чеснок в январе 2020 года составила 233 рубля за 1 килограмм и в сравнении с прошлым годом выросла на 34,3%. В феврале продукт прибавил в стоимости еще 5,5%, в среднем до 246 рублей за кило.
Политика
Путин поручил закрыть доступ к сайтам с пропагандой наркотиков
Президент России Владимир Путин поручил закрыть доступ к интернет-ресурсам, которые занимаются пропагандой наркотиков, сообщает РИА Новости.
Политика
Кремль отреагировал на слова Суркова об обнулении президентских сроков
В Кремле считают слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, допустившего обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента, частным мнением.
Общество
Конституционный суд Германии разрешил эвтаназию
Введённый в 2015 году запрет на проведение эвтаназии на коммерческой основе нарушает основной закон Германии и права тяжелобольных людей.
Происшествия
Голунов одобрил освобождение экс-полицейского, подбросившего наркотики
Журналист Иван Голунов не против освобождения одного из бывших полицейских Дениса Коновалова, который признался, что по указанию шефа подбросил ему наркотики.
Экономика
ВТБ выступил против повышения надбавок за системную значимость
ВТБ выступает против повышения надбавок за системную значимость, анонсированного Банком России в начале года.
Происшествия
Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды
Работа вертолета и катеров, занятых в поиске двух детей, пропавших в море в Сочи, приостановлена из-за ухудшения погоды, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.
Происшествия
Во Владимирской области ликвидировали нарколабораторию
МВД России в ходе масштабной операции ликвидировала во Владимирской области нарколабораторию, организованную гражданами Украины, изъяли тонну наркотиков.
Армия и оружие
Первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» поступил в ВКС России
Новейший комплекс зенитных ракетных войск С-350 «Витязь» принят в состав Воздушно-космических сил (ВКС) России.
Культура
На КиноПоиск HD вышел документальный фильм о Владе Листьеве
Своей версией убийства Листьева в фильме поделятся следователь по делу Петр Трибой, создатели российского телевидения Леонид Парфенов, Александр Любимов, Леонид Якубович, а также непубличные люди, которые имели самое прямое отношение к событиям.
Общество
Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе
Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Политика
В МИД Украины заявили о новой эре в отношениях с Россией
Замглавы министерства иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что отношения с Россией находятся в новой эре.
Политика
Горсовет Харькова вновь переименовал проспект в честь маршала Жукова
Харьковский городской совет вновь проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Энергетика
«Ямал СПГ» отгрузил 30 млн тонн сжиженного газа
Культура
Кадыров прокомментировал участие дочери в Неделе моды в Париже
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал участие своей дочери Айшат в Неделе моды в Париже.
Экономика
Счетная палата не увидела пользы от особых экономических зон
Аудитор пришел к такому выводу после анализа работы отдельных зон разного типа — особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), промышленных парков и индустриальных кластеров.
Космос
Галактику Сомбреро уличили в слиянии с крупной галактикой в прошлом
Космический телескоп «Хаббл» помог выяснить, что в гало галактики М 104 «Сомбреро» наблюдается огромное количество звезд с высоким уровнем металличности, что, по мнению астрономов, прямо указывает на факт слияния с крупной галактикой в далеком прошлом, сообщается на сайте обсерватории.