Общество

ИнтерфаксИнтерфаксАвтоперевозчики пожаловались Путину на злоупотребления таможенников

Международные автоперевозчики пожаловались президенту Владимиру Путину на злоупотребления таможенников при пограничном контроле и попросили внести в новый КоАП поправки, чтобы урегулировать проблему, пишет "Коммерсантъ". В Федеральной таможенной службе эти изменения сочли нецелесообразными.
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с чего всё началось

Грузоперевозчики жалуются президенту на таможню

Грузоперевозчики жалуются президенту на таможню Автоперевозчики жалуются на злоупотребления таможни: она задерживает груз на основании предполагаемого перевеса и направляет его на дорогостоящее хранение.
Коммерсантъвчера в 17:06

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Автоперевозчики пожаловались Владимиру Путину на злоупотребления таможенников

Авторадио03:42

Грузоперевозчики жалуются президенту на таможню

Коммерсантъвчера в 17:06

Иностранцы пожаловались Путину на российскую таможню

Lenta.ru02:20

Грузоперевозчики пожаловались президенту на таможенников

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СМИ узнали о жалобах грузоперевозчиков Путину на действия таможни

РБК00:56

Автоперевозчики пожаловались Путину на злоупотребления таможни

БИЗНЕС Online00:29

Автоперевозчики пожаловались Путину на злоупотребления таможенников

Интерфакс03:12
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Электромобиль DS Aero Sport Lounge: высокая посадка и 680 сил

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Американские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса

Американские биржевые индексы упали вслед за европейскими и азиатскими на фоне быстрого распространения коронавируса нового типа вне Китая.
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Женская футбольная лига появится в Саудовской Аравии

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Принц Гарри вернулся в Великобританию без супруги и сына

Принц Гарри прибыл в шотландский Эдинбург без своих супруги Меган Маркл и сына Арчи.
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Неизвестный пытался сжечь себя у офиса Зеленского

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Кремль ответил на идею Киева о «Дне сопротивления оккупации Крыма»

Ранее 26 февраля Зеленский на брифинге сообщил, что подписал указ о праздновании Дня сопротивления оккупации Крыма Россией, передает «РБК Украина».
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В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
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Политика

Лавров призвал подписать итоговый документ до «нормандского саммита»

Итоговый документ нового саммита «нормандской четверки» необходимо подписать до проведения встречи, чтобы не было пересмотра договоренностей, как было в декабре в Париже.
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Общество

Садальский раскритиковал частную клинику Малышевой

Аргументы недели вчера в 13:41
Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия 05:29
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Чеснок подорожал в России на фоне ситуации с коронавирусом

Согласно статистике "Такском", средняя цена на чеснок в январе 2020 года составила 233 рубля за 1 килограмм и в сравнении с прошлым годом выросла на 34,3%. В феврале продукт прибавил в стоимости еще 5,5%, в среднем до 246 рублей за кило.
Москва 24 01:34
Политика

Путин поручил закрыть доступ к сайтам с пропагандой наркотиков

Президент России Владимир Путин поручил закрыть доступ к интернет-ресурсам, которые занимаются пропагандой наркотиков, сообщает РИА Новости.
Москва 24 05:52
Политика

Кремль отреагировал на слова Суркова об обнулении президентских сроков

В Кремле считают слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, допустившего обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента, частным мнением.
Lenta.ru 04:26
Общество

Конституционный суд Германии разрешил эвтаназию

Введённый в 2015 году запрет на проведение эвтаназии на коммерческой основе нарушает основной закон Германии и права тяжелобольных людей.
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Происшествия

Голунов одобрил освобождение экс-полицейского, подбросившего наркотики

Журналист Иван Голунов не против освобождения одного из бывших полицейских Дениса Коновалова, который признался, что по указанию шефа подбросил ему наркотики.
РИА Новости 05:25
Кино

Universal экранизирует еще одну книгу автора «50 оттенков серого»

Рамблер 06:10
Экономика

ВТБ выступил против повышения надбавок за системную значимость

ВТБ выступает против повышения надбавок за системную значимость, анонсированного Банком России в начале года.
ТАСС 06:02
Происшествия

Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды

Работа вертолета и катеров, занятых в поиске двух детей, пропавших в море в Сочи, приостановлена из-за ухудшения погоды, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.
РИА Новости 07:02
Происшествия

Во Владимирской области ликвидировали нарколабораторию

МВД России в ходе масштабной операции ликвидировала во Владимирской области нарколабораторию, организованную гражданами Украины, изъяли тонну наркотиков.
ТАСС 06:05
Армия и оружие

Первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» поступил в ВКС России

Новейший комплекс зенитных ракетных войск С-350 «Витязь» принят в состав Воздушно-космических сил (ВКС) России.
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На КиноПоиск HD вышел документальный фильм о Владе Листьеве

Своей версией убийства Листьева в фильме поделятся следователь по делу Петр Трибой, создатели российского телевидения Леонид Парфенов, Александр Любимов, Леонид Якубович, а также непубличные люди, которые имели самое прямое отношение к событиям.
КиноПоиск 02:07
Общество

Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе

Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Газета.Ru вчера в 20:22
Политика

В МИД Украины заявили о новой эре в отношениях с Россией

Замглавы министерства иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что отношения с Россией находятся в новой эре.
Суть событий вчера в 12:57
Политика

Горсовет Харькова вновь переименовал проспект в честь маршала Жукова

Харьковский городской совет вновь проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
RT на русском 06:37
Происшествия

Суд отклонил жалобу убийцы Немцова на перевод из колонии в тюрьму

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Общество

Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Известия вчера в 11:22
Энергетика

«Ямал СПГ» отгрузил 30 млн тонн сжиженного газа

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Кадыров прокомментировал участие дочери в Неделе моды в Париже

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал участие своей дочери Айшат в Неделе моды в Париже.
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Экономика

Счетная палата не увидела пользы от особых экономических зон

Аудитор пришел к такому выводу после анализа работы отдельных зон разного типа — особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), промышленных парков и индустриальных кластеров.
РБК 02:46
Космос

Галактику Сомбреро уличили в слиянии с крупной галактикой в прошлом

Космический телескоп «Хаббл» помог выяснить, что в гало галактики М 104 «Сомбреро» наблюдается огромное количество звезд с высоким уровнем металличности, что, по мнению астрономов, прямо указывает на факт слияния с крупной галактикой в далеком прошлом, сообщается на сайте обсерватории.
N+1 02:48
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