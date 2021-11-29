Как пояснил руководитель по взаимодействию с инфраструктурными и отраслевыми организациями ГК «Деловые линии» Евгений Уткин, рост спроса и ставок на Дальнем Востоке связан с изменениями на мировом логистическом рынке.
Антипрививочники не хотят знать правду, диалог с ними не получился, а их визит в "красную зону" пришлось прервать досрочно, сообщил главный врач "Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова" Валерий Вечорко в эфире Владимира Соловьева "Соловьев Live".
Издание Express со ссылкой на данные приложения ZOE COVID, которое отслеживает частоту проявления признаков коронавируса, назвало два основных симптома коронавируса, которые нельзя игнорировать пациентам после вакцинации.