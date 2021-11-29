Будьте в Плюсе

Автоперевозки грузов из Китая подорожали вместе со скачком спроса на них

Число заявок на автоперевозки из приграничных с Китаем российских регионов резко увеличилось в ноябре.
Forbes
Выросли и ставки — на 33% к июню и на 97% за год.
Коммерсантъ
Как пояснил руководитель по взаимодействию с инфраструктурными и отраслевыми организациями ГК «Деловые линии» Евгений Уткин, рост спроса и ставок на Дальнем Востоке связан с изменениями на мировом логистическом рынке.
Lenta.ru
Учредитель VIG Транс Игорь Ребельский отмечает повсеместный рост ставок, добавляя, что в конце ноября начинается «высокий сезон» и цены уже увеличились в пределах 40%.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Грузоперевозки из Восточной Сибири и Приморья подорожали в два раза
Тайга.инфо22:01
«Коммерсант»: автоперевозки товаров по России подорожали из-за товаров из Китая
Lenta.ru21:24
Российские автоперевозки подорожали на товарах из КНР
Коммерсантъ17:00
Автоперевозки грузов из Китая подорожали вместе со скачком спроса на них
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