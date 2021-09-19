Средняя цена перевозки на 1 км по ключевым маршрутам при грузоподъемности 20 тонн достигла для тентовых грузовиков 40 руб., для изотермических фургонов — 50 руб. и для рефрижераторов — 55 руб. без НДС.
Эксперт добавил, что согласно индексу ATI.SU (учитывает данные по 100 самым популярным направлениям внутри России), рост цен на сентябрь 2021 года составляет около 30% по сравнению с маем 2020 года — пиком локдауна.
Mazda CX-5 2022 представлена официально На подошедшей к концу неделе японская компания Mazda официально представила обновленную версию паркетника CX-5 2022 в том виде, в котором она поступит на глобальный автомобильный рынок.
Новое правительство Германии может переоценить соглашения, достигнутые с Россией, по проекту «Северный поток-2», заявил представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли ФРГ Урс Ункауф, пишут «Известия».