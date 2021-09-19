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Автоперевозки оправились от коронавируса

Под влиянием восстановления рынка после пандемии средняя цена автомобильной грузоперевозки в 2021 году выросла на 20%, подсчитали во входящем в ВЭБ.РФ VEB Ventures.
Коммерсантъ
Средняя цена перевозки на 1 км по ключевым маршрутам при грузоподъемности 20 тонн достигла для тентовых грузовиков 40 руб., для изотермических фургонов — 50 руб. и для рефрижераторов — 55 руб. без НДС.
Коммерсантъ
Общий объем рынка коммерческих грузовых автоперевозок в РФ в денежном выражении на конец 2020 года составил около 1 трлн руб., сообщает VEB Ventures.
Коммерсантъ
Эксперт добавил, что согласно индексу ATI.SU (учитывает данные по 100 самым популярным направлениям внутри России), рост цен на сентябрь 2021 года составляет около 30% по сравнению с маем 2020 года — пиком локдауна.
Forbes

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В России грузоперевозки подорожали на 20% на фоне восстановления рынка
RB.RU23:16
Автогрузоперевозки в России подорожали на фоне восстановления рынка
Forbes19:21
Автоперевозки оправились от коронавируса
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