Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваАвтопроизводители поднимут цены на машины в России

По словам Мосеева, в ближайшее время рубль вряд ли вернётся к коридору 60-65 за доллар и около 70 за евро, поэтому производителям придётся пересчитать ценники.
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с чего всё началось

Автопроизводители планируют поэтапно поднимать цены на машины из-за падения рынка нефти

Автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в РФ в связи с падением рынка нефти. Повышение будет происходить поэтапно, поскольку ближайшие поставки, скорее всего, захеджированы по валютным рискам. Об этом ТАСС сообщил президент "Ассоциации российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев.
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 14:51, Ашберн
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