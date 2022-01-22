Уайт убеждена, что покупка американских зенитных комплексов (ЗРК) "Patriot", самолетов пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II и танков M1 Abrams была бы "эффективным" ответом на выстроенную Россией систему обороны в этом регионе.
Изначально можно было подумать, что отмена ограничений в Британии связана с улучшением эпидемиологической обстановки, однако на самом деле основной причиной отмены стал сам менталитет местного населения.
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские диверсанты похитили сотрудника оборонного ведомства ЛНР у линии соприкосновения в Донбассе.