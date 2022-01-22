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Автор 19Fortyfive Уайт раскрыла план по нейтрализации Калининграда в войне НАТО с Россией

Аналитик Лексингтонского института Сара Уайт в статье для 19Fortyfive
 рассказала, как Запад может "нейтрализовать" фактор Калининграда в случае вооруженного конфликта с Россией.
РИА Новости
Как отмечает Уайт, в Калининграде дислоцируются как обычные Вооружённые силы России, так и высокоточные комплексы «Искандер-М» и истребители с крылатыми ракетами.
RT на русском
Уайт убеждена, что покупка американских зенитных комплексов (ЗРК) "Patriot", самолетов пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II и танков M1 Abrams была бы "эффективным" ответом на выстроенную Россией систему обороны в этом регионе.
РИА Новости
Американские СМИ называют Калининград "кошмаром НАТО", а представители США и альянса неоднократно заявляли о планах "захватить" область в случае конфликта с Россией.
РИА Новости

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