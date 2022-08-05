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Автор Dir.bg Стефанов: Болгария боится платить за газ из России в рублях

Портал Dir.bg
 сообщает, что Болгария боится оплачивать газ в рублях, но при этом не сможет обойтись без российского голубого топлива.
Московский Комсомолец
Москва перешла на расчеты за газ в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля.
РИА Новости
Покупателям нужно иметь в "Газпромбанке" валютный и рублевый счета.
ПРАЙМ
Однако, по мнению автора статьи, "если что-то в этом каскаде операций пойдет не так, "Газпром экспорт" запретит поставки газа, то есть экспорт будет запрещен".
РИА Новости

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