Российская газетаАвтор Dir.bg Стефанов: Болгария боится платить за газ из России в рубляхПортал Dir.bg сообщает, что Болгария боится оплачивать газ в рублях, но при этом не сможет обойтись без российского голубого топлива.Московский КомсомолецМосква перешла на расчеты за газ в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля.РИА НовостиПокупателям нужно иметь в "Газпромбанке" валютный и рублевый счета.ПРАЙМОднако, по мнению автора статьи, "если что-то в этом каскаде операций пойдет не так, "Газпром экспорт" запретит поставки газа, то есть экспорт будет запрещен".РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuПятый каналИзвестияИноСМИРамблерREGNUMТелеканал 360°РЕН ТВТК ЗвездаЯмал-МедиаВечерняя МоскваКомсомольская правдаLife.ruФАННациональная служба новостейПодробнее о событииБолгария жестко нуждается в газе РФ, но опасается условий оплатыURA.Ruвчера в 21:18Dir.bg: Запад держит Болгарию в «рублевом страхе»ФАНвчера в 19:16Dir.bg: Болгария боится расплачиваться за российский газ рублямиЭкономика сегоднявчера в 20:50Dir.bg заявило об опасениях властей Болгарии из-за схемы оплаты за российский газ в рубляхLenta.ruвчера в 20:25Dir.bg: Болгария испугалась рублевой оплаты за российский газТелеканал 360°вчера в 20:03Dir.bg: в Болгарии опасаются платить за российский газ в рубляхRT на русскомвчера в 21:00Dir.bg указал на опасения властей Болгарии платить России за газ в рубляхРИА Новостивчера в 19:01Показать ещёОценить938Поделиться