RT на русскомАвтор Forbes Гилберти заявил, что приостановка «Северного потока» разрушит экономику ЕСПрекращение поставок газа по «Северному потоку» приведёт к разрушению экономики европейских стран.RT на русскомПотребители в США также не будут избавлены от страданий, так как цены на природный газ на фьючерсных рынках выросли на 95 процентов за решающий период с ноября по март, пишет журнал Forbes.Российская газетаВ первую очередь последствия будут тяжелыми для крупнейшей экономики Евросоюза — ФРГ.Московский КомсомолецВ прошлую пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не сможет возобновить работу из-за утечки масла на единственной работавшей турбине Trent 60.РИА НовостиЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowRT на русскомПолитическая ЭкспертизаВечерняя МоскваPravda.RuГазета.RuРБК ИнвестицииАбзацМолваНародные новостиЭкономика сегодняЦарьградКомсомольская правдаНациональная служба новостейФАНАргументы и ФактыДума ТВLive24Life.ruИА Красная ВеснаПодробнее о событииАвтор Forbes Гилберти заявил, что приостановка «Северного потока» разрушит экономику ЕСRT на русскомвчера в 11:29Forbes: остановка «Северного потока» разрушит экономику ЕвропыРИА Новостивчера в 09:38Forbes: прекращение поставок российского газа разрушит экономику ЕвропыЭкономика сегоднявчера в 10:50Forbes: остановка «Северного потока» разрушит европейскую экономикуГазета.Ruвчера в 10:13Forbes: прекращение поставок российского газа разрушит экономику ЕвропыКомсомольская правдавчера в 10:09Forbes заявил о полном опустошении в Европе после прекращения поставок газа «Газпромом»Lenta.ruвчера в 11:11Остановка «Северного потока» может снизить ВВП еврозоны на 2% в 2023-мРБК Инвестициивчера в 08:34Показать ещёОценить1,4KПоделиться