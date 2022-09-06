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Автор Forbes Гилберти заявил, что приостановка «Северного потока» разрушит экономику ЕС

Прекращение поставок газа по «Северному потоку» приведёт к разрушению экономики европейских стран.
RT на русском
Потребители в США также не будут избавлены от страданий, так как цены на природный газ на фьючерсных рынках выросли на 95 процентов за решающий период с ноября по март, пишет
 журнал Forbes.
Российская газета
В первую очередь последствия будут тяжелыми для крупнейшей экономики Евросоюза — ФРГ.
Московский Комсомолец
В прошлую пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не сможет возобновить работу из-за утечки масла на единственной работавшей турбине Trent 60.
РИА Новости

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Автор Forbes Гилберти заявил, что приостановка «Северного потока» разрушит экономику ЕС
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