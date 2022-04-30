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Автор Inside Over Мураторе: Евро попал в ловушку из-за санкций против России

Евро может сильно пострадать в нынешней макроэкономической ситуации из-за ужесточения денежной политики США и зависимости Европы от импорта энергоносителей из России.
RT на русском
В настоящий момент Вашингтон, по сути, перекладывает издержки высокой инфляции на остальной мир, пользуясь тем, что Европейский союз присоединился к антироссийским санкциям и взял на себя финансовые риски, говорится в материале.
РИА Новости
В то же время «евро оказался на втором плане по отношению к доллару и ослабил экономическую мощь ЕС».
URA.Ru
Из-за пандемии COVID-19 американская экономика оказалась под ударом из-за принятых мер.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

Автор Inside Over Мураторе: Евро попал в ловушку из-за санкций против России
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