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Автор Макманус: власти Франции, ФРГ и Италии отказали в оперативных поставках оружия ВСУ

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в оперативном предоставлении оружия в ходе своего визита в Киев.
RT на русском
Уточняется, что на фоне негативных последствий для экономики Европы от антироссийских санкций Запад демонстрирует признаки «усталости от Украины».
Известия
Было замечено, что скорого вступления Украины в Евросоюз не следует ждать, несмотря на всю поддержку, которую оказывают европейские лидеры.
ТУТ НЬЮС
По итогам переговоров Макрон заявил, что Франция, Германия и Италия выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, и пообещал продолжать поставки оружия.
РИА Новости

Подробнее о событии

LA Times: Шольц, Макрон и Драги отказали Украине в быстрых поставках оружия
ТАСС00:56
LA Times: Шольц, Макрон и Драги отказали Зеленскому в быстрых поставках вооружения
ТК Звезда01:40
Автор LA Times МакМанус: Франция, ФРГ и Италия отказались оперативно передать оружие Киеву
РИА Новости21:04
Автор Макманус: власти Франции, ФРГ и Италии отказали в оперативных поставках оружия ВСУ
RT на русском22:15
LA Times: Макрон, Шольц и Драги в Киеве отказали Зеленскому в оперативной передаче оружия
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LA Times: Шольц, Макрон и Драги отказали Зеленскому в поставках оружия
Московский Комсомолец22:02
Власти Франции, Германии и Италии отказали Украине в оперативных поставках оружия ВСУ
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