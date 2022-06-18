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Автор National Interest Пайн предложил Киеву объявить нейтральный статус и признать Крым

Эксперт и бывший военный Дэвид Пайн в своей статье для американского журнала The National Interest
 предложил план для урегулирования ситуации вокруг Украины, включающий провозглашение нейтрального статуса страны и признание Крыма.
Lenta.ru
План мирного урегулирования ситуации на Украине предусматривает провозглашение нейтрального статуса и признание российского Крыма.
ФАН
Пайн вторым пунктом предлагает Украине признать воссоединение Крыма с Россией и отказаться от всех намерений вернуть полуостров.
РИА Новости
США и ЕС должны предоставить экономическую помощь Украине, а Киев — восстановить дипотношения с Москвой, как и Россия со всеми странами НАТО.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Автор The National Interest Пайн предложил Киеву объявить нейтральный статус и признать Крым
Известия21:46
Автор National Interest Пайн предложил Киеву объявить нейтральный статус и признать Крым
Lenta.ru19:10
Автор National Interest Пайн посоветовал Киеву объявить нейтральный статус и признать Крым
РИА Новости18:04
NI: Украина должна признать Крым за Россией и провозгласить нейтральный статус ради США
Газета.Ru18:42
National Interest предложил Украине объявить о нейтральном статусе и признании Крыма
Московский Комсомолец18:28
Автор National Interest предложил Украине объявить нейтральный статус
РЕН ТВ18:09
Журналист NI Пайн: Украине нужно провозгласить нейтральный статус и признать Крым
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