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Автор National Interest Пайн предложил Украине объявить нейтральный статус и признать Крым

Автор журнала National Interest, эксперт и бывший военный Дэвид Пайн предложил
 план для урегулирования ситуации вокруг Украины, включающий объявление нейтрального статуса страны и признание Крыма.
РИА Новости
Украина откажется от связей с НАТО, в том числе тренировок и военных учений, поставок вооружений, запретит размещение сил альянса на территории, Россия же поддержит заявку Украины на вступление в ЕС, предлагает Пайн.
РИА Новости
Пайн вторым пунктом предлагает Украине признать воссоединение Крыма с Россией и отказаться от всех намерений вернуть полуостров.
РИА Новости
США и ЕС должны предоставить экономическую помощь Украине, а Киев — восстановить дипотношения с Москвой, как и Россия со всеми странами НАТО.
Lenta.ru

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Автор National Interest Пайн предложил Киеву объявить нейтральный статус и признать Крым
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