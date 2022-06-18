Украина откажется от связей с НАТО, в том числе тренировок и военных учений, поставок вооружений, запретит размещение сил альянса на территории, Россия же поддержит заявку Украины на вступление в ЕС, предлагает Пайн.
Рекордные цены на бензин в США вкупе с высокой инфляцией станут "убийственными" для президента Джо Байдена в период до промежуточных выборов в конгресс, заявил в эфире Fox News конгрессмен от штата Техас Лэнс Гуден.
Мифология фильмов про Соника сильно отличается от его игрового первоисточника, однако в SEGA и Team Sonic не собираются пользоваться наработками голливудских коллег — у экранизации и игр будут собственные особенности без пересечений.