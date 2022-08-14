Lenta.ruАвтор Newsweek Кортес заявил, что Зеленский раскрыл свою истинную природу перед ЗападомВашингтон пересматривает свое отношение к правлению президента Украины Владимира Зеленского.Lenta.ruНе самым лучшим образом было воспринято и позирование президента Незалежной вместе с супругой для журнала VOGUE.Life.ruГлавные претензии в США к Зеленскому связаны с коррупцией на Украине, запретом оппозиционных СМИ и партий.Национальная служба новостей«Зеленский — коррумпированный автократ», - заключил Кортес.Аргументы и ФактыЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаЦарьградНовостной фронтРЕН ТВИА Красная ВеснаГазета.RuiReactorИзвестияDeita.ruLive24Life.ruЭкономика сегодняАргументы и ФактыФАНТелеканал 360°Вечерняя МоскваRT на русскомПятый каналThe Moscow PostПолитическая ЭкспертизаПодробнее о событииNewsweek: истинная природа Зеленского начинает всё больше раскрыватьсяRT на русском07:30Обозреватель Newsweek Кортес заявил, что Зеленский раскрыл истинную природу перед ЗападомРИА Новости05:47Newsweek: на Западе перестают любить ЗеленскогоURA.Ru06:45Newsweek: Зеленский все больше раскрывает свою истинную природуГазета.Ru06:42Newsweek: Владимир Зеленский все больше раскрывает свою истинную природуРадио Sputnik06:32Newsweek: истинная суть Зеленского оттолкнула от него даже самых ярых сторонниковФАН06:28Newsweek: Запад начал распознавать истинную природу Владимира ЗеленскогоМосковский Комсомолец07:12Показать ещёОценить1,8KПоделиться