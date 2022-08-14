Будьте в Плюсе

Автор Newsweek Кортес заявил, что Зеленский раскрыл свою истинную природу перед Западом

Вашингтон пересматривает свое отношение к правлению президента Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru
Не самым лучшим образом было воспринято и позирование президента Незалежной вместе с супругой для журнала VOGUE.
Life.ru
Главные претензии в США к Зеленскому связаны с коррупцией на Украине, запретом оппозиционных СМИ и партий.
Национальная служба новостей
«Зеленский — коррумпированный автократ», - заключил Кортес.
Аргументы и Факты

Подробнее о событии

Newsweek: истинная природа Зеленского начинает всё больше раскрываться
RT на русском07:30
Обозреватель Newsweek Кортес заявил, что Зеленский раскрыл истинную природу перед Западом
РИА Новости05:47
Newsweek: на Западе перестают любить Зеленского
URA.Ru06:45
Newsweek: Зеленский все больше раскрывает свою истинную природу
Газета.Ru06:42
Newsweek: Владимир Зеленский все больше раскрывает свою истинную природу
Радио Sputnik06:32
Newsweek: истинная суть Зеленского оттолкнула от него даже самых ярых сторонников
ФАН06:28
Newsweek: Запад начал распознавать истинную природу Владимира Зеленского
Московский Комсомолец07:12

Интересное

Татьяна Брухунова высказалась о критике поклонников из-за своей фигуры

Татьяну раскритиковали фанаты указав на ее полноту. Однако Жена Петросяна не стала молчать и высказалась о своей фигуре.
CT news11:37

Bloomberg: саудовский принц вложил в «Газпром» и «Лукойл» $500 млн перед спецоперацией

Саудовский принц Аль-Валид ибн Талал инвестировал более $500 млн в акции российских компаний перед началом российской спецоперации на Украине.
Газета.Ru14:18

ТАСС: три человека и несколько врачей отравились неизвестным веществом в Москве

Трое жильцов дома на юго-востоке Москвы и несколько врачей отравились неизвестным веществом.
Lenta.ru14:29

Военкор Котенок сообщил об ударе ВСУ по штабу ЧВК «Вагнер» в Попасной в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по одному из расположений частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в районе города Попасная.
Газета.Ru13:33

Обнародован тайный разговор Жанны Фриске с другом, в котором певица предрекает свою смерть

Известный стилист Влад Лисовец рассказал о том, что они с безвременно скончавшейся в 2015 году Жанной Фриске тайно дружили.
NVL14:28

Ходаренок ответил на заявление Киева о потере ВКС РФ двух эскадрилий Су-35

Генштаб ВСУ сообщил, что с начала спецоперации ВС РФ на Украине российская сторона якобы потеряла 24 современных истребителя Су-35 (две эскадрильи).
Общественная служба новостей09:36

Global Times: Европа стала жертвой провокаций НАТО в отношении России

Продолжающийся украинский кризис демонстрирует, что когда Вашингтон провоцирует НАТО на провокацию России, жертвой такой политики становится Европа.
Газета.Ru14:20

Философ Хомский заявил о путях компромисса и эскалации для решения конфликта на Украине

Украинский кризис можно разрешить методом поиска компромисса за столом переговоров или продолжить опасную для Украины и Запада эскалацию, заявил в беседе с немецкой газетой Welt американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.
РИА Новости08:27

Захарова обвинила Запад в недопущении специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС

В июле—августе Россия и Украина регулярно сообщают об обстрелах территории близ Запорожской АЭС, обвиняя друг друга в атаках.
РБК13:54

Минтруд прогнозирует безработицу в России на уровне 2021 года

Да, ситуация [по уровню безработицы] осенью несколько изменится, но майская версия макроэкономического прогноза, на наш взгляд, в части безработицы несколько завышена.
ТАСС12:26