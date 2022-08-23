РИА НовостиАвтор Reuters Кораньи пишет, что конфликт на Украине разрушил мечту ЕвропыЭкономика Европы оказалась в кризисе из-за затяжного конфликта на Украине, пишет Балаж Кораньи в статье для агентства Reuters.РИА Новости"Год назад большинство прогнозистов предсказывали экономический рост на 2022 год около 5%. Теперь зимний спад становится базовым сценарием", - отметил он.Газета.Ru14 июля обозреватель американского журнала Fоreign Policy Кристина Лу заявила, что Европа не в силах справиться с энергетическим кризисом и ей грозит дефицит газа.ИзвестияМногие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России.РИА НовостиЧитать далееСвернутьФАНФАНПолитРоссияЭкономика сегодняИзвестияГазета.RuПодробнее о событииReuters: конфликт на Украине разрушил мечту ЕвропыГазета.Ru07:27Reuters: конфликт на Украине нивелировал стремления Евросоюза к былому величиюФАН07:10Reuters: конфликт на Украине разрушил мечты Евросоюза о выходе из кризисаИА SM-News07:14Reuters: конфликт на Украине разрушил мечты ЕвропыИзвестия07:10Reuters: мечты Европы разрушились из-за украинского кризисаURA.Ru07:21Автор Reuters Кораньи пишет, что конфликт на Украине разрушил мечту ЕвропыРИА Новости06:37Reuters: конфликт на Украине развеял экономическую эйфорию ЕвропыПолитРоссия03:40Показать ещёОценить60Поделиться