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Автор Reuters Кораньи пишет, что конфликт на Украине разрушил мечту Европы

Экономика Европы оказалась в кризисе из-за затяжного конфликта на Украине, пишет Балаж Кораньи в статье для агентства Reuters.
РИА Новости
"Год назад большинство прогнозистов предсказывали экономический рост на 2022 год около 5%. Теперь зимний спад становится базовым сценарием", - отметил он.
Газета.Ru
14 июля обозреватель американского журнала Fоreign Policy Кристина Лу заявила, что Европа не в силах справиться с энергетическим кризисом и ей грозит дефицит газа.
Известия
Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России.
РИА Новости

Подробнее о событии

Reuters: конфликт на Украине разрушил мечту Европы
Газета.Ru07:27
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Reuters: конфликт на Украине разрушил мечты Евросоюза о выходе из кризиса
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Reuters: конфликт на Украине разрушил мечты Европы
Известия07:10
Reuters: мечты Европы разрушились из-за украинского кризиса
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Автор Reuters Кораньи пишет, что конфликт на Украине разрушил мечту Европы
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Reuters: конфликт на Украине развеял экономическую эйфорию Европы
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