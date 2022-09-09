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Автор Sabah Ялчин: ЕС приближается к капитуляции перед Россией из-за газа

Евросоюз стал приближаться к "капитуляции" перед Россией в вопросе газа.
Газета.Ru
Ялчин прогнозирует, что Европа из-за неясного итога грядущих выборов в американский Конгресс не сможет положиться на помощь США.
Life.ru
Российские власти смогут найти новых покупателей для своих энергоресурсов, а у Евросоюза вряд ли получится найти себе других поставщиков топлива.
Рамблер
"Российская экономика не рухнула за короткое время из-за санкций. Более того, оказалось, что Европе российский газ нужен больше, чем России — европейские деньги", — подчеркнул Басри Ялчин.
РИА Новости

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Автор Sabah Ялчин: Евросоюз все ближе подходит к капитуляции перед Россией в вопросе газа
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Sabah: Евросоюз приближается к капитуляции перед Россией
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Автор Sabah Ялчин: ЕС приближается к капитуляции перед Россией из-за газа
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