с чего всё началось

Певец и композитор Игорь Николаев объяснил значение даты в песне "третье сентября", для которой он создавал текст. Об этом музыкант написал в своем Instagram.

Энергетика Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Общество В России заработал онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 3 сентября.

Общество На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».

Происшествия Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии В первых сообщениях о трагедии телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что в результате пожара на судне погибли 34 человека, однако затем власти объявили их без вести пропавшими.

Авто АвтоВАЗ готовит крупный рестайлинг Lada 4x4 в 2019 году «АвтоВАЗ» планирует серьезно обновить его интерьер, внеся в него сразу несколько крупных изменений.

Армия и оружие В СКР установили причастность боевика ВСУ к обстрелу сотрудников ОБСЕ Российские следователи установили причастность командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) к обстрелу 1 сентября сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и представителя СМИ, сообщила 3 сентября официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Происшествия Суд в Москве арестовал новую фигурантку дела Абызова Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Инну Пикалову – новую фигурантку по делу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова о хищениях на 4 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Политика Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле "35 на 35" был отложен из-за дела украинских моряков.

Происшествия В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри Детские хирурги областной клинической больницы №2 в Тюмени удалили у 10-летней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Футбол Гол Деспотовича «Ахмату» признан лучшим в августе Гол нападающего «Оренбурга» Джордже Деспотовича в матче с «Ахматом» (1:2) был признан лучшим голом августа в РПЛ.

Политика Чиновницу из Тулуна отстранили от работы Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.

Общество Ураган «Дориан» ослабел до третьей категории Ураган «Дориан» в Атлантическом океане ослабел до третьей категории. Об этом сообщает национальный центр США по слежению за ураганами.

Политика Комитет Рады поддержал отмену депутатской неприкосновенности "Рекомендовать Верховной раде поданный президентом как неотложный законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов, регистрационный номер 7203 от 30 августа 2019 года принять как закон", - говорится в решении комитета.

Общество Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю В качестве ограничений при регистрации самовольно захваченных участков государство обозначило: срок возделывания не менее 15 лет; отсутствие споров с соседями; площадь не более 10% от законного участка земли (если администрацией региона не установлены иные лимиты); отсутствие претензий со стороны органов власти.

Кино Доля отечественных фильмов в прокате снизилась Доля отечественных фильмов в прокате снизилась Доля отечественных фильмов в киносборах России и СНГ в мае—августе стала рекордно низкой за последние четыре года — 3,2%. В традиционно неудачный для российских картин период большинство зрителей предпочли пойти на «Мстители: Финал» и «Короля Льва».

Финансы Рубль растёт к евро на открытии торгов На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.