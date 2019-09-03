Музыка
ТАССАвтор «Третьего сентября» Николаев рассказал, как создавался хит
Певец и композитор Игорь Николаев объяснил значение даты в песне "третье сентября", для которой он создавал текст. Об этом музыкант написал в своем Instagram.
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с чего всё началось
Композитор Игорь Николаев, который написал текст песни «Третье сентября» для певца Михаила Шуфутинского, раскрыл в Instagram историю создания композиции.Lenta.ruвчера в 17:02
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В Саратове Игорь Николаев рассказал историю создания ставшей мемом песни Шуфутинского
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