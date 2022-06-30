"Такого шага вполне хватало для периода, когда альянс реагировал на сообщения о том, что джихадисты начали откармливать верблюдов, чтобы после схода снега двинуться в бой. Но русские за 15 дней способны полностью раскатать Прибалтику", — написал Водичка.
Россия навязала Киеву свою тактику боевых действий, а украинское командование не смогло найти выгодную стратегию, что привело в катастрофическим потерям у ВСУ, заявил в колонке для "Главреда" эксперт Александр Кочетков.
Российские авиакомпании обратились в Минтранс с просьбой отменить новые правила пропуска пассажиров через госграницу, согласно которым, перевозчики ответственны за охрану и содержание в аэропортах иностранцев, получивших отказ во въезде в Россию.
Специальная военная операция (СВО) России на Украине идет по плану, подгонять ее завершение под какие-то сроки не нужно, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам в среду по итогам своего визита в Ашхабад.
Государственный долг двух государств - США и Японии - сегодня приближается к половине ВВП всего земного шара, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.