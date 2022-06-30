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Автор iDNES.cz Водичка заявил о захвате Россией Прибалтики за 15 дней при войне с НАТО

Москва способна занять территорию Прибалтики всего за две недели в случае военного столкновения России и НАТО.
Lenta.ru
В настоящее время в Восточной Европе сосредоточено 40 тыс. человек сил быстрого реагирования НАТО.
Газета.Ru
"Такого шага вполне хватало для периода, когда альянс реагировал на сообщения о том, что джихадисты начали откармливать верблюдов, чтобы после схода снега двинуться в бой. Но русские за 15 дней способны полностью раскатать Прибалтику", — написал Водичка.
РИА Новости
Специалист подчеркнул, что план НАТО по размещению в Восточной Европе 300 тысяч военных на данный момент реализовать невозможно.
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