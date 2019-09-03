Музыка
Lenta.ruАвтор хита «Третье сентября» раскрыл смысл песни
Композитор Игорь Николаев, который написал текст песни «Третье сентября» для певца Михаила Шуфутинского, раскрыл в Instagram историю создания композиции. Николаев признался, что за этой датой ничего не стоит.
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Минобороны могут подключить к строительству космодрома Восточный
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Путин поздравил учеников школы в Тулуне с Днем знаний
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Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине
Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
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На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
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Юбилейный Восточный экономический форум посетят более восьми тысяч человек.
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Азара, Соболь и Ляскина задержали вечером 2 сентября.
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Борисов заявил об интересе Турции к истребителям Су-35 и Су-57
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СМИ: письмо с пулей и угрозами пришло в посольство Южной Кореи в Японии
Письмо с угрозами и одной пулей пришло в посольство Южной Кореи в Японии. Об этом во вторник сообщила газета Asahi.
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Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов назвал блокаду Крыма ошибкой, которая обернулась для Киева крупными экономическими потерями.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет во вторник совещания о расходах федерального бюджета в 2020-2022 годах на ЖКХ, жилищное строительство, физкультуру и культуру.
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Предприниматель и младший сын генпрокурора России Игорь Чайка вместе с братом президента Молдавии Александром Додоном стали совладельцами «Промышленного экологического оператора» (ПЭО), сообщил РБК.
Коммерсантъ 09:01
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В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
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Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
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Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
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Министры иностранных дел Китая и КНДР Ван И и Ли Ён Хо в ходе встречи договорились об укреплении дружественных отношений между двумя странами и тесном сотрудничестве для решения проблем Корейского полуострова.
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Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
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Правительство РФ утвердило квоту на экспорт лома черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕЭАС) в объеме около 1,009 млн т с 1 сентября по 31 декабря 2019 года.
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Представлен электрический кроссовер Cupra Tavascan
Новый концепт Cupra Tavascan наречен по названию небольшой деревушки, которая расположена в Пиренеях недалеко от французской границы.
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Физики из США приблизились к созданию суперкомпьютера
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«Ростов» могут выселить с «Ростов-Арены»
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Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
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Вместо школы Рудковская отправит сына выступать в клубах и парках
Вместо школы Рудковская отправит сына выступать в клубах и парках Лена Миро накинулась на продюсера с обвинениями за то, что ее младший сын не пошел в первый класс.
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