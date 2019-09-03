Музыка

Lenta.ruLenta.ruАвтор хита «Третье сентября» раскрыл смысл песни

Композитор Игорь Николаев, который написал текст песни «Третье сентября» для певца Михаила Шуфутинского, раскрыл в Instagram историю создания композиции. Николаев признался, что за этой датой ничего не стоит.
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Советский, украинский и российский композитор, пианист, певец, продюсер. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Народный артист РФ, Народный артист Украины. С 2018 года - член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству.
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Игорь Николаев
Композитор
Советский и российский композитор, певец, музыкант, автор текстов песен, продюсер, актёр. Заслуженный деятель искусств РФ.
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