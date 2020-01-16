Музыка

Lenta.ruLenta.ruАвтор песни Лепса подтвердил сотрудничество с Мишустиным

Поэт Александр Вулых, написавший текст песни «Зола» для Григория Лепса, подтвердил, что автором музыки к композиции выступил кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин. Его слова передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК в четверг, 16 января.
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«Ведомости» назвали Мишустина автором музыки к песням Лепса

Известия07:08

Соавтор песен Лепса подтвердил работу с Мишустиным

РБК07:07

Соавтор текстов Лепса подтвердил, что Мишустин написал музыку для исполнителя

Взгляд.ру07:23

Лепс отрицает, что кандидат на пост премьера Мишустин писал ему музыку

Газета.Ru06:59

Лепс эмоционально отреагировал на новость о «сотрудничестве» с Мишустиным

Московский Комсомолец07:50

СМИ: Мишустин написал несколько песен Лепсу

Телеканал 360°07:02

Автор песни Лепса подтвердил сотрудничество с Мишустиным

Lenta.ru07:40
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Политика

Госдума согласилась на назначение Мишустина главой правительства

Госдума дала согласие на назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства.
РБК 07:27
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Студия Marvel поделилась подробностями о фильме «Вечные»

После событий «Мстителей: Финал» неожиданная трагедия вынуждает Вечных выйти из тени и воссоединиться, чтобы выступить против древнейших врагов человечества в лице Девиантов.
Popcornnews.ru вчера в 08:30
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SSJ-100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Ираэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
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Медведев заявил об отставке правительства

В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
BFM.ru вчера в 10:43
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Обвиняемую в шпионаже Цуркан освободили из-под стражи

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В России введут материнский капитал на первого ребенка

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В числе первых автомобилей, которые могут рассчитывать на скорое оснащение бензиново-газового агрегата TCe 100 Eco-G, называются Renault Logan и Logan MCV, Renault Sandero и Sandero Stepway.
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Главное преимущество российского стрелкового оружия назвали в США

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Мать Пелагеи высказалась о ее разводе с Телегиным

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WomanHit.ru 02:38
Политика

На Украине открыли дело о хакерских атаках на компанию Burisma

Национальная полиция Украины возбудила дело о возможных хакерских атаках на сайты нескольких украинских компаний, в том числе Burisma и студии "Квартал 95" после того, как стало известно об изучении этих данных американской разведкой.
ТАСС 08:24
Политика

В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского

Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
РИА Новости вчера в 16:11
Происшествия

В Коми за взятку задержали министра МВД

В Республике Коми задержали министра внутренних дел региона, которого подозревают в получении взятки.
Российская газета 08:00
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Один человек погиб при стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке.
Известия вчера в 23:10
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Политика

Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского

Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
News.ru 03:47
Армия и оружие

Эксперт рассказал о сбившей украинский «Боинг» в Иране ракете

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Футбол

В «Динамо» опровергли слухи о госпитализации Игбуна

Информация о госпитализации полузащитника футбольного клуба "Динамо" Сильвестра Игбуна не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
РИА Новости 06:55
Происшествия

Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус подключили к аппарату ИВЛ

Потом пара приехала домой, Баков уснул, а его подруга выпала из окна третьего этажа. Её нашли на улице и госпитализировали.
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Армия и оружие

Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным

На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
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Культура

Стала известна кандидатура нового директора «Ленфильма»

По предварительным данным, новым руководителем старейшей петербургской киностудии «Ленфильм», может стать продюсер и глава компании «Триикс медиа» Инесса Юрченко.
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Происшествия

СК прекратил преследование сына хоккеиста сборной по делу об убийстве

Следствие прекратило уголовное преследование сына бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова.
Известия вчера в 21:32
Общество

Мишустин пообещал поддержку «Яндексу»

Кандидат на должность премьера РФ Михаил Мишустин пообещал поддержать «Яндекс».
Известия 03:44
Происшествия

МАК назвал причину ЧП с самолетом «ЮТэйр» в Сочи в 2018 году

Самолет "ЮТэйр" скатился в реку в Сочи в 2018 году из-за игнорирования экипажем предупреждений бортовых систем и посадки на неподходящую ВПП, следует из окончательного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
РИА Новости 06:53
Политика

Путин создал рабочую группу для поправок в Конституцию

В России образована рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
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Политика

Путин назначил Медведева заместителем председателя Совбеза

Президент России Владимир Путин назначил исполняющего обязанности российского премьер-министра Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности.
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Финансы

Экономист оценил вероятность роста курса до 200 рублей за доллар

Ранее курс доллара США открыл торги на Московской бирже повышением.
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Эрдоган сообщил об отправке войск в Ливию

Турция начинает вводить войска в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.
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Общество

Греф рассказал о страхе россиян перед реформами

Россияне привыкли испытывать страх перед реформами, которые могут быть проведены в любое время, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе панельной дискуссии «Доверие как фактор и инструмент экономического развития» в рамках Гайдаровского форума в РАНХиГС, передает корреспондент «Ленты.ру».
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Возможно, что Apple идентифицировала и исправила уязвимость, которые GrayKey использовал, чтобы взломать iPhone 11 Pro Max в течение прошедших месяцев с момента задержания Коха.
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Роспотребнадзор: России угрожает вирус птичьего гриппа H5N8

В ведомстве добавили, что штаммы вируса гриппа A (H5N8) не показывали развития в сторону увеличения риска заражения человека.
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Российский государственный деятель, действительный государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук.
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Певец
Советский и российский певец, композитор, продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Заслуженный артист Республики Ингушетия, Заслуженный артист Российской Федерации, Народный артист Карачаево-Черкесии. Обладатель премий «World Music Awards», «Песня года», «Золотой граммофон» и др.
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