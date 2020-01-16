Музыка
Lenta.ruАвтор песни Лепса подтвердил сотрудничество с Мишустиным
Поэт Александр Вулых, написавший текст песни «Зола» для Григория Лепса, подтвердил, что автором музыки к композиции выступил кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин. Его слова передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК в четверг, 16 января.
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Политика
Госдума согласилась на назначение Мишустина главой правительства
Госдума дала согласие на назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства.
Кино
Студия Marvel поделилась подробностями о фильме «Вечные»
После событий «Мстителей: Финал» неожиданная трагедия вынуждает Вечных выйти из тени и воссоединиться, чтобы выступить против древнейших врагов человечества в лице Девиантов.
Происшествия
SSJ-100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»
Самолет SSJ-100 авиакомпании «Ираэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
Политика
Медведев заявил об отставке правительства
В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
Общество
В России введут материнский капитал на первого ребенка
Авто
Renault Duster получил новую двутопливную версию
В числе первых автомобилей, которые могут рассчитывать на скорое оснащение бензиново-газового агрегата TCe 100 Eco-G, называются Renault Logan и Logan MCV, Renault Sandero и Sandero Stepway.
Армия и оружие
Главное преимущество российского стрелкового оружия назвали в США
Отечественные пистолеты ТТ, Макарова и Ярыгина имеют ряд преимуществ перед иностранным стрелковым оружием.
Шоу-бизнес
Мать Пелагеи высказалась о ее разводе с Телегиным
На личной странице "Инстаграма" артистка отметила, что не жалеет о трех годах отношений со спортсменом, от которого растит маленькую дочку Таисию В недавнем интервью мать поп-дивы Светлана Ханова заявила, что причиной разрыва не является молодая тусовщица Мария Гончар, с которой хоккеиста недавно заметили на светском мероприятии.
Политика
На Украине открыли дело о хакерских атаках на компанию Burisma
Национальная полиция Украины возбудила дело о возможных хакерских атаках на сайты нескольких украинских компаний, в том числе Burisma и студии "Квартал 95" после того, как стало известно об изучении этих данных американской разведкой.
Политика
В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского
Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
Происшествия
В Коми за взятку задержали министра МВД
В Республике Коми задержали министра внутренних дел региона, которого подозревают в получении взятки.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Один человек погиб при стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Политика
Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского
Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
Футбол
В «Динамо» опровергли слухи о госпитализации Игбуна
Информация о госпитализации полузащитника футбольного клуба "Динамо" Сильвестра Игбуна не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
Происшествия
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус подключили к аппарату ИВЛ
Потом пара приехала домой, Баков уснул, а его подруга выпала из окна третьего этажа. Её нашли на улице и госпитализировали.
Армия и оружие
Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным
На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
Культура
Стала известна кандидатура нового директора «Ленфильма»
По предварительным данным, новым руководителем старейшей петербургской киностудии «Ленфильм», может стать продюсер и глава компании «Триикс медиа» Инесса Юрченко.
Происшествия
СК прекратил преследование сына хоккеиста сборной по делу об убийстве
Следствие прекратило уголовное преследование сына бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова.
Общество
Мишустин пообещал поддержку «Яндексу»
Кандидат на должность премьера РФ Михаил Мишустин пообещал поддержать «Яндекс».
Происшествия
МАК назвал причину ЧП с самолетом «ЮТэйр» в Сочи в 2018 году
Самолет "ЮТэйр" скатился в реку в Сочи в 2018 году из-за игнорирования экипажем предупреждений бортовых систем и посадки на неподходящую ВПП, следует из окончательного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Политика
Путин создал рабочую группу для поправок в Конституцию
В России образована рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
Политика
Путин назначил Медведева заместителем председателя Совбеза
Президент России Владимир Путин назначил исполняющего обязанности российского премьер-министра Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности.
Финансы
Экономист оценил вероятность роста курса до 200 рублей за доллар
Ранее курс доллара США открыл торги на Московской бирже повышением.
Политика
Эрдоган сообщил об отправке войск в Ливию
Турция начинает вводить войска в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.
Общество
Греф рассказал о страхе россиян перед реформами
Россияне привыкли испытывать страх перед реформами, которые могут быть проведены в любое время, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе панельной дискуссии «Доверие как фактор и инструмент экономического развития» в рамках Гайдаровского форума в РАНХиГС, передает корреспондент «Ленты.ру».
Гаджеты
ФБР взломало iPhone 11 Pro Max с помощью устройства GrayKey
Возможно, что Apple идентифицировала и исправила уязвимость, которые GrayKey использовал, чтобы взломать iPhone 11 Pro Max в течение прошедших месяцев с момента задержания Коха.
Здоровье
Роспотребнадзор: России угрожает вирус птичьего гриппа H5N8
В ведомстве добавили, что штаммы вируса гриппа A (H5N8) не показывали развития в сторону увеличения риска заражения человека.