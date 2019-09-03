с чего всё началось

Автор композиции «Третье сентября», которую исполнил певец Михаил Шуфутинский, композитор Игорь Николаев рассказал о смысле этой песни. Как передает РИА «Новости», он заявил, что никакого особого или скрытого смысла в названии песни нет.

Автор песни «Третье сентября» пояснил, о чем она

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