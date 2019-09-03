Музыка
РосбалтАвтор песни «Третье сентября» пояснил, о чем она
Автор композиции «Третье сентября», которую исполнил певец Михаил Шуфутинский, композитор Игорь Николаев рассказал о смысле этой песни. Как передает РИА «Новости», он заявил, что никакого особого или скрытого смысла в названии песни нет.
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с чего всё началось
Композитор Игорь Николаев, который написал текст песни «Третье сентября» для певца Михаила Шуфутинского, раскрыл в Instagram историю создания композиции.Lenta.ruвчера в 17:02
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