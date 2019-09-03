Музыка

Газета.RuГазета.RuАвтор песни «Третье сентября» раскрыл ее смысл

Композитор Игорь Николаев раскрыл историю песни "Третье сентября", передает РИА "Новости". Николаев является автором песни, которая известна в исполнении Михаила Шуфутинского. Николаев рассказал, что в выбранной для песни дате 3 сентября нет никакого скрытого смысла.
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Бывший президент Украины Пётр Порошенко вошёл в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом.
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Правящая партия "Грузинская мечта" после ухода Мамуки Бахтадзе с должности премьер-министра выдвинула на этот пост кандидатуру главы МВД Георгия Гахарии, отставки которого добивались митингующие в Тбилиси после разгона антироссийской акции протеста, заявил во вторник на брифинге председатель партии Бидзина Иванишвили.
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Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Посольство России в Лондоне считает неприемлемым высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о "молоте фашизма и наковальне коммунизма" по отношению к Польше во Второй мировой войне.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
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На Багамах из-за урагана «Дориан» погибли пять человек

На Багамских островах из-за урагана "Дориан" погибли пять человек, сообщает New York Times со ссылкой на премьер-министра Губерта Минниса.
РИА Новости вчера в 18:30
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Трутнев оценил оформление выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ

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РИА Новости 01:38
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В Забайкалье военный утонул в танке на полигоне

На танковом полигоне в Забайкальском крае во время обучения водителя-механика погиб инструктор.
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Политика

В Улан-Баторе Путин обсудит развитие диалога России и Монголии

Развитие диалога России и Монголии во всех сферах сегодня обсудят лидеры двух стран.
Вести.Ru вчера в 23:04
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В ФАС России, в свою очередь, отметили, что служба не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты.
Российская газета вчера в 09:05
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РБК вчера в 18:00
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АвтоВАЗ объявил о скидках и акциях при покупке LADA в сентябре

При покупке модификаций CNG автомобилей Lada Largus и Lada Vesta действует скидка 115 000 рублей по программе «EcoGas».
Тарантас Ньюс вчера в 13:22
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Сеть «36,6» откроет кабинеты терапевтов в аптеках

В ближайшее время к открытию планируется три кабинета в московских аптеках сети, рабочие места врачей будут оборудованы согласно лицензии на терапевтическую деятельность.
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Число погибших в результате мощного взрыва, прогремевшего в понедельник в столице Афганистана, увеличилось до 16 человек, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.
Российская газета 00:04
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В Краснодаре вынужденно сел летевший в Анталью самолет

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Восемь детей погибли после нападения в начальной школе в Китае

РБК 01:49
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Газета.Ru вчера в 15:06
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Lenta.ru вчера в 13:16
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На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

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Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма

"Украина потеряла от блокады Крыма около $1 млрд, насколько я помню больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины", - пояснил он.
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Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
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Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс поддержал Джулиана Ассанжа

Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил на митинге в поддержку Джулиана Ассанжа в Лондоне.
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Глава Роскомнадзора рассказал о ситуации со штрафом Google

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компания Google пока ещё не выплатила штраф в размере 700 тыс. рублей, назначенный надзорным ведомством в июле.
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Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии

Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
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Аграрии Калининграда заявили о критической ситуации с продажей пшеницы

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Игорь Крутой
Композитор
Советский, украинский и российский композитор, пианист, певец, продюсер. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Народный артист РФ, Народный артист Украины. С 2018 года - член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству.
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Михаил Шуфутинский
Певец
Советский и российский эстрадный певец, пианист, исполнитель, музыкальный продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации. Лауреат премий «Шансон года».
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