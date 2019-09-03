Музыка
Газета.RuАвтор песни «Третье сентября» раскрыл ее смысл
Композитор Игорь Николаев раскрыл историю песни "Третье сентября", передает РИА "Новости". Николаев является автором песни, которая известна в исполнении Михаила Шуфутинского. Николаев рассказал, что в выбранной для песни дате 3 сентября нет никакого скрытого смысла.
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Политика
Порошенко вошёл в комитет Рады по интеграции с ЕС
Бывший президент Украины Пётр Порошенко вошёл в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом.
RT на русском вчера в 15:33
Политика
Кандидатом в премьеры Грузии стал глава МВД Гахария
Правящая партия "Грузинская мечта" после ухода Мамуки Бахтадзе с должности премьер-министра выдвинула на этот пост кандидатуру главы МВД Георгия Гахарии, отставки которого добивались митингующие в Тбилиси после разгона антироссийской акции протеста, заявил во вторник на брифинге председатель партии Бидзина Иванишвили.
РИА Новости 02:08
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Лондоне считает неприемлемым высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о "молоте фашизма и наковальне коммунизма" по отношению к Польше во Второй мировой войне.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Происшествия
На Багамах из-за урагана «Дориан» погибли пять человек
На Багамских островах из-за урагана "Дориан" погибли пять человек, сообщает New York Times со ссылкой на премьер-министра Губерта Минниса.
РИА Новости вчера в 18:30
Общество
В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации
Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.
Российская газета 01:46
Общество
Трутнев оценил оформление выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев отметил положительные изменения в оформлении павильонов дальневосточных регионов на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:38
Происшествия
В Забайкалье военный утонул в танке на полигоне
На танковом полигоне в Забайкальском крае во время обучения водителя-механика погиб инструктор.
Российская газета 02:07
Политика
В Улан-Баторе Путин обсудит развитие диалога России и Монголии
Развитие диалога России и Монголии во всех сферах сегодня обсудят лидеры двух стран.
Вести.Ru вчера в 23:04
Экономика
ФАС не нашла оснований для негативных прогнозов по ценам на авиабилеты
В ФАС России, в свою очередь, отметили, что служба не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты.
Российская газета вчера в 09:05
Происшествия
Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции
РБК вчера в 18:00
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках и акциях при покупке LADA в сентябре
При покупке модификаций CNG автомобилей Lada Largus и Lada Vesta действует скидка 115 000 рублей по программе «EcoGas».
Тарантас Ньюс вчера в 13:22
Здоровье
Сеть «36,6» откроет кабинеты терапевтов в аптеках
В ближайшее время к открытию планируется три кабинета в московских аптеках сети, рабочие места врачей будут оборудованы согласно лицензии на терапевтическую деятельность.
РБК 02:09
Происшествия
В Кабуле число погибших в результате взрыва увеличилось до 16 человек
Число погибших в результате мощного взрыва, прогремевшего в понедельник в столице Афганистана, увеличилось до 16 человек, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.
Российская газета 00:04
Происшествия
В Краснодаре вынужденно сел летевший в Анталью самолет
Российская газета 01:41
Политика
Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
Газета.Ru вчера в 15:06
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Газета.Ru 02:08
Общество
Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию
В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 13:16
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма
"Украина потеряла от блокады Крыма около $1 млрд, насколько я помню больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины", - пояснил он.
Газета.Ru вчера в 23:49
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Политика
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс поддержал Джулиана Ассанжа
Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил на митинге в поддержку Джулиана Ассанжа в Лондоне.
Вести.Ru 00:09
Экономика
Глава Роскомнадзора рассказал о ситуации со штрафом Google
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компания Google пока ещё не выплатила штраф в размере 700 тыс. рублей, назначенный надзорным ведомством в июле.
RT на русском 00:34
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
РИА Новости 01:20
Здоровье
Кузбасский ветеран подарил врачам свое изобретение для реабилитации
86-летний житель Мысков, проработавший на ГРЭС свыше 50 лет, разработал специальное кресло для реабилитации ветеранов.
VSE42 Новости вчера в 23:41
Авто
Опубликованы первые снимки обновленного Toyota Yaris
SpeedMe вчера в 13:33
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru вчера в 18:45
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru вчера в 11:48