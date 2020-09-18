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Автор композиции Евгений Олейник объяснил "Газете.Ru", что его произведение исполнили "те, кто посчитал ее близкой по духу". Российские артисты Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Диана Гурцкая, Анита Цой и другие записали песню в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко.В источнике
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