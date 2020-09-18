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Газета.Ru
Газета.Ru

Автор песни в поддержку Лукашенко объяснил участие Киркорова и Баскова

Автор композиции Евгений Олейник объяснил "Газете.Ru", что его произведение исполнили "те, кто посчитал ее близкой по духу". Российские артисты Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Диана Гурцкая, Анита Цой и другие записали песню в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Киркоров и Басков записали песню в поддержку Лукашенко

Lenta.ru03:23
ТАСС

Киркоров и Басков записали песню с цитатой Лукашенко

ТАСС04:43
РИА Новости

Киркоров, Басков и Цой процитировали Лукашенко в новой песне

РИА Новости04:02
РБК

Автор песни в поддержку Лукашенко заявил об отсутствии гонорара

РБК07:08
Телеканал 360°

Киркоров и Басков процитировали Лукашенко в новой песне

Телеканал 360°03:16
Вести.Ru

Любимую не отдают: Киркоров и Басков снялись в клипе в поддержку Лукашенко

Вести.Ru03:03
Znak.com

Киркоров, Басков, Буйнов и другие звезды записали клип в поддержку Лукашенко

Znak.com02:17
КП - Беларусь

«Просто знай - любимую не отдают»: Киркоров и Басков снялись в клипе в поддержку Лукашенко

КП - Беларусь07:40

Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова - чиновник, готовый слушать и слышать критику», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.ру07:58
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Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич опроверг данные о наличии политических заключенных в стране, а также не подтвердил обвинения в сексуальном насилии против протестующих.
РИА Новости05:58
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Слух: Marvel’s Spider-Man не получит бесплатное обновление для PlayStation 5

Владельцы оригинальной Marvel’s Spider-Man для PlayStation 4, похоже, не смогут бесплатно обновиться до некстген-версии игры, которая войдет в состав расширенного издания Marvel’s Spider-Man: Miles Morales на PlayStation 5. Об этом в переписке с одним из пользователей Твиттера сообщил директор по производству Marvel Games Эрик Монаселли.
Srnsk07:23

Парламент Татарстана утвердил Песошина в должности премьер-министра

Депутаты Госсовета Татарстана на заседании регионального парламента в пятницу утвердили кандидатуру Алексея Песошина, предложенную главой республики Рустамом Миннихановым, на должность премьер-министра Татарстана, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:41
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«Народный каршеринг» и новые зарядные станции появятся в Москве

Московский транспорт в ближайшем будущем обзаведется рядом новых сервисов, так, в скором времени камеры будут самостоятельно распознавать проблемы на дорогах и инциденты без участия человека, а на территории города будет развиваться «народный каршеринг», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
РИАМО07:20
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Госдума может в 10 раз повысить штрафы за разглашение тайны

Предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей).
REGNUM05:45
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии

Президент России Владимир Путин проведет в пятницу заседание военно-промышленной комиссии, среди тем - гособоронзаказ, совершенствование законодательства и кадры, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости05:52
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