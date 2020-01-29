Политика
RT на русскомАвтор проекта резолюции ПАСЕ по России рассказал о документе
Автор доклада, на основе которого был создан проект резолюции о полномочиях делегации России в ПАСЕ, представитель Нидерландов Тини Кокс заявил, что документ является очень кратким. По его словам, он не поддерживает внесения большого количества поправок к резолюции.
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Происшествия
Убивший аспирантку историк Соколов признан вменяемым
Экономика
Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян
С 1 февраля в силу вступает ряд законов, которые внесут изменения в жизнь многих россиян. Это касается в частности водителей грузовых авто.
Транспорт
Согласован нижегородский участок скоростной автотрассы Москва – Казань
Нижегородская область первая из регионов России согласовала с ГК «Автодор» маршрут будущей скоростной платной автодороги Москва — Казань.
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Кино
Хоррор Джона Карпентера «Нечто» получит новый ремейк
Историю, рассказанную в фантастическом хорроре Джона Карпентера 1982 года "Нечто", одном из наиболее почитаемых в жанре, ждет обновленное кинопрочтение.
Общество
Выплаты военным и силовикам проиндексировали на 3 процента
Речь идет о размерах страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций для военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, граждан, уволенных с военной службы, и граждан, проходивших военные сборы.
Экономика
Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина
Экономика
Дерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке
Ранее Счетная палата опубликовала отчет об анализе основных направлений развития финансового рынка в 2016-2018 года, в которой заявила, что России не удалось улучшить позиции в разделе Индекса глобальной конкурентоспособности, посвященном финрынку.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашелся пропавший 95 лет назад корабль
Политика
Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса
Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Происшествия
Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта
Политика
Депутат Рады предложил отправить в поход на Крым «уже поживших»
Депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев предложил совершить "марш достоинства" на Крым тем, кто "уже пожил", а других не подвергать опасности, передает РИА "Новости".
Общество
В Берлине представили ранее неизвестные фотографии из Собибора
Происшествия
Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова
Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Армия и оружие
Минобороны назвало Госдеп главным препятствием для мира в Сирии
Конашенков подчеркнул, что при этом госсекретарь США Майкл Помпео назвал террористов невинными мирными жителями.
Политика
СБУ вывезла на Украину экс-министра угольной промышленности ДНР
Сотрудники Службы безопасности Украины вывезли с территории ДНР на Украину бывшего министра угольной промышленности ДНР, сообщила 29 января пресс-служба ведомства.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь» вооружили гиперзвуковой ракетой
Новейшей гиперзвуковой ракетой вооружён российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».
Общество
ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей
Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Политика
Пётр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы большинством голосов избрали заместителем председателя ПАСЕ вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Авто
Внешний вид нового Mercedes-Benz S-Class рассекретили до дебюта
Официально новый Mercedes-Benz S-Class должен дебютировать до конца нынешнего года.
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Киберспорт
Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged
В 2:00 мск Warcraft III: Reforged вышла из бета-теста.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Политика
Путин прокомментировал работу правительства Медведева
«Сложностей было много, и, разумеется, 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», — сказал Путин.
Футбол
Геркус подаст встречный иск к «Локомотиву»
Бывший генеральный директор Локомотива Илья Геркус заявил, что намерен подать встречный иск к клубу о защите деловой репутации, чести и достоинства.
Религия
Священника Всеволода Чаплина похоронят на Троекуровском кладбище
Известного священника Русской православной церкви протоиерея Всеволода Чаплина, скончавшегося в воскресенье на 52-м году жизни, похоронят в среду на Троекуровском кладбище Москвы, которое является филиалом Новодевичьего кладбища, сообщили РИА Новости в храме Федора Студита у Никитских ворот, где отец Всеволод был настоятелем.