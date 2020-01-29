Политика

RT на русскомRT на русскомАвтор проекта резолюции ПАСЕ по России рассказал о документе

Автор доклада, на основе которого был создан проект резолюции о полномочиях делегации России в ПАСЕ, представитель Нидерландов Тини Кокс заявил, что документ является очень кратким. По его словам, он не поддерживает внесения большого количества поправок к резолюции.
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В ПАСЕ подтвердили выполнение Россией ряда рекомендаций

REGNUM01:25

Автор проекта резолюции ПАСЕ о полномочиях РФ не ждет большого количества поправок к ней

ТАСС05:46

В ПАСЕ заявили о выполнении Россией ряда рекомендаций после возвращения

РБК02:00

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Россия прислушалась к ряду рекомендаций ПАСЕ после возвращения

Газета.Ru00:46

В ПАСЕ отметили прогресс в выполнении Минских соглашений

Известия00:37

РФ прислушалась к ряду рекомендаций ПАСЕ — проект резолюции

РЕН ТВ00:07
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Происшествия

Убивший аспирантку историк Соколов признан вменяемым

Газета.Ru вчера в 09:50
Экономика

Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян

С 1 февраля в силу вступает ряд законов, которые внесут изменения в жизнь многих россиян. Это касается в частности водителей грузовых авто.
Krasnoyarskmedia.ru 27 января в 15:00
Происшествия

В Татарстане произошел пожар в гимназии

РБК 07:38
Транспорт

Согласован нижегородский участок скоростной автотрассы Москва – Казань

Нижегородская область первая из регионов России согласовала с ГК «Автодор» маршрут будущей скоростной платной автодороги Москва — Казань.
REGNUM 06:51
Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

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Историю, рассказанную в фантастическом хорроре Джона Карпентера 1982 года "Нечто", одном из наиболее почитаемых в жанре, ждет обновленное кинопрочтение.
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Общество

Выплаты военным и силовикам проиндексировали на 3 процента

Речь идет о размерах страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций для военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, граждан, уволенных с военной службы, и граждан, проходивших военные сборы.
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Газета.Ru вчера в 11:05
Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина

РИА Новости 08:12
Экономика

Дерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке

Ранее Счетная палата опубликовала отчет об анализе основных направлений развития финансового рынка в 2016-2018 года, в которой заявила, что России не удалось улучшить позиции в разделе Индекса глобальной конкурентоспособности, посвященном финрынку.
РБК 08:35
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашелся пропавший 95 лет назад корабль

Российская газета 06:20
Политика

Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса

Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Газета.Ru 07:04
Происшествия

Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта

Аргументы и Факты 01:41
Политика

Депутат Рады предложил отправить в поход на Крым «уже поживших»

Депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев предложил совершить "марш достоинства" на Крым тем, кто "уже пожил", а других не подвергать опасности, передает РИА "Новости".
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Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова

Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Коммерсантъ 02:00
Армия и оружие

Минобороны назвало Госдеп главным препятствием для мира в Сирии

Конашенков подчеркнул, что при этом госсекретарь США Майкл Помпео назвал террористов невинными мирными жителями.
Lenta.ru 07:24
Политика

СБУ вывезла на Украину экс-министра угольной промышленности ДНР

Сотрудники Службы безопасности Украины вывезли с территории ДНР на Украину бывшего министра угольной промышленности ДНР, сообщила 29 января пресс-служба ведомства.
REGNUM 06:37
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь» вооружили гиперзвуковой ракетой

Новейшей гиперзвуковой ракетой вооружён российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».
REGNUM 01:58
Общество

ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей

Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Ведомости вчера в 14:09
Политика

Пётр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы большинством голосов избрали заместителем председателя ПАСЕ вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
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Внешний вид нового Mercedes-Benz S-Class рассекретили до дебюта

Официально новый Mercedes-Benz S-Class должен дебютировать до конца нынешнего года.
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Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
RT на русском 04:40
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Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

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Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged

В 2:00 мск Warcraft III: Reforged вышла из бета-теста.
CyberSport.ru вчера в 19:18
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СМИ сообщили о крушении американского военного самолета в Ираке

РБК 08:39
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ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru вчера в 03:45
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Путин прокомментировал работу правительства Медведева

«Сложностей было много, и, разумеется, 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», — сказал Путин.
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Геркус подаст встречный иск к «Локомотиву»

Бывший генеральный директор Локомотива Илья Геркус заявил, что намерен подать встречный иск к клубу о защите деловой репутации, чести и достоинства.
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Священника Всеволода Чаплина похоронят на Троекуровском кладбище

Известного священника Русской православной церкви протоиерея Всеволода Чаплина, скончавшегося в воскресенье на 52-м году жизни, похоронят в среду на Троекуровском кладбище Москвы, которое является филиалом Новодевичьего кладбища, сообщили РИА Новости в храме Федора Студита у Никитских ворот, где отец Всеволод был настоятелем.
РИА Новости вчера в 07:40
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