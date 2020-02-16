Культура
Газета.RuАвтор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии
Автор популярного ремикса на саундтрек к фильму "Бригада" композитор Андрей Иванов погиб в Австралии, сообщил телеведущий Михаил Козырев на своей странице в Facebook. Иванов утонул во время отдыха на пляже Бонди Бич в Сиднее, заявил Козырев.
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Умер Андрей Иванов, автор саундтрека фильма «Бригада»: его выбросило на скалы в Австралии
Комсомольская правда02:50
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Зеленскому не дали микрофон для выступления на Мюнхенской конференции
Перед выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности президенту Украины Владимиру Зеленскому не досталось микрофона.
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Переводчики рассказали о работе с Путиным
Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
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Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
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Армия и оружие
Опубликовано видео ожесточенных боев САА в Алеппо
В материале арабского издания было опубликовано видео ожесточенных субботних боев в Алеппо, которые были признаны самыми успешными в этом регионе страны с начала войны в Сирии.
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Косачев считает, что Евросоюзу не хватает не силы, а самостоятельности
Сила Евросоюза будет работать на интересы Вашингтона, а не Европы, пока ЕС будет находиться под влиянием США и не станет самостоятельным.
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Костромской губернатор назвал борьбу с коррупцией хуже коррупции
Глава Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией в стране.
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Новый Volkswagen Polo впервые заметили в России
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Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке преследования на «Ски Туре»
Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке преследования классическим стилем на «Ски Туре» в шведском Эстерсунде.
Экономика
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Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов
Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Общество
Российские учителя выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»
Что еще известно: Ранее в поддержку фигурантов дела выступили российские кинематографисты, ученые и научные журналисты.
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«Тоттенхэм» на 94-й минуте вырвал победу над «Астон Виллой»
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Представлены флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro
Xiaomi представила флагманские смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro. Об этом сообщается на сайте производителя.
Общество
В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса
Как ранее сообщал директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь, несколько типов лекарств, включая Remdesivir (ремдесивир) и японский Favipiravir (Фавипивавир), во время исследований показали клиническую эффективность в лечении нового типа коронавируса.
Кино
«Соник в кино» выступил в первый день проката хуже «Хищных птиц»
В первый день проката в США фильм «Соник в кино» собрал всего около $3 млн. Об этом 14 февраля сообщил портал Deadline.
Общество
Сильный ветер обещают Набережным Челнам
Ожидается сильный ветер – до 17 метров в секунду.
Космос
Астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 млрд лет
Солнце полностью уничтожит окружающие его астероиды и превратит их в пыль через 5–6 млрд лет, когда звезда состарится и войдет в фазу красного гиганта.
Армия и оружие
Асад осудил поддерживающие террористов в Сирии государства
В свою очередь, Лариджани заверил президента Сирии в том, что Иран продолжит поддерживать Дамаск в борьбе с терроризмом, а также выразил уверенность, что сирийский народ сможет освободить всю территорию республики от незаконных вооруженных формирований.
Общество
Италия эвакуирует своих граждан с лайнера Diamond Princess
Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо сообщил, что Италия планирует эвакуировать своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии.
Культура
Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»
Уход народного артиста РФ Анатолия Васильева из сериала «Сваты» стал для многих телезрителей неожиданностью.
Наука
Ученые увидели в микроскопе разрыв пленки сульфида молибдена
Американские ученые разработали методику, с помощью которой смогли рассмотреть в микроскоп разрыв пленки сульфида молибдена.
Происшествия
Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку
В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.