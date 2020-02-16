Культура

Газета.RuГазета.RuАвтор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии

Автор популярного ремикса на саундтрек к фильму "Бригада" композитор Андрей Иванов погиб в Австралии, сообщил телеведущий Михаил Козырев на своей странице в Facebook. Иванов утонул во время отдыха на пляже Бонди Бич в Сиднее, заявил Козырев.
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Погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

RT на русском06:18

Автор популярного ремикса на саундтрек «Бригады» утонул в Австралии

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Погиб создатель Triplex Андрей Иванов

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Умер Андрей Иванов, автор саундтрека фильма «Бригада»: его выбросило на скалы в Австралии

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В Австралии разбился о скалы создатель саундтрека к «Бригаде»

Lenta.ru02:20

Умер автор ремикса на главную тему «Бригады» Андрей Иванов

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По данным Daily Mail, "Манчестер Сити" могут лишить титула чемпионов АПЛ 2014 года.
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Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Журнал Forbes сообщил в воскресенье о скором появлении в России нового долларового миллиардера.
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Российские учителя выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»

Что еще известно: Ранее в поддержку фигурантов дела выступили российские кинематографисты, ученые и научные журналисты.
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«Тоттенхэм» на 94-й минуте вырвал победу над «Астон Виллой»

«Тоттенхэм» обыграл «Астон Виллу» в матче 26-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 3:2.
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Асад осудил поддерживающие террористов в Сирии государства

В свою очередь, Лариджани заверил президента Сирии в том, что Иран продолжит поддерживать Дамаск в борьбе с терроризмом, а также выразил уверенность, что сирийский народ сможет освободить всю территорию республики от незаконных вооруженных формирований.
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Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо сообщил, что Италия планирует эвакуировать своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии.
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Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»

Уход народного артиста РФ Анатолия Васильева из сериала «Сваты» стал для многих телезрителей неожиданностью.
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