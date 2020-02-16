Культура

RT на русскомRT на русскомПогиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Российский композитор, один из создателей музыкального проекта Triplex и автор ремикса на саундтрек к сериалу «Бригада» Андрей Иванов погиб в Австралии. Во время купания мужчину унесло течением, после чего волной выбросило на скалы.
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Погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

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Погиб создатель Triplex Андрей Иванов

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