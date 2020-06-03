Политика
Lenta.ruАвтор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель
Американский сенатор Тед Круз, разработавший санкции против газопровода «Северный поток-2», намерен расширить список ограничений.
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с чего всё началось
По его данным, новые санкции должны затронуть компании, которые предоставляют услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для судов, работающих с проектом.RT на русском14:14
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Общество
Овечкин отреагировал на смерть афроамериканца Джорджа Флойда
Матч ТВ вчера в 01:28
Происшествия
История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей
Сотрудники полиции и опеки забрали детей 25 мая 2020 года «в связи с риском обрушения потолочных конструкций».
RT на русском вчера в 15:58
Общество
Афроамериканец-миллиардер потребовал компенсации за рабство в США
В США первый миллиардер-афроамериканец Роберт Джонсон призвал власти выплатить своим соотечественникам внушительную компенсацию за вековое рабство.
РЕН ТВ 01 июня в 12:44
Общество
Путин объявил ЧС федерального уровня после разлива топлива в Норильске
Президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации в Норильске после разлива дизельного топлива в реку Амбарная.
РИА Новости 10:50
Политика
Путин решил провести голосование по поправкам к Конституции 1 июля
Памфилова предложила проводить голосование не только в помещениях, но и в мобильных участках.
Муксун.fm 01 июня в 12:23
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
РИА Новости вчера в 16:30
Здоровье
Минздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых
У пожилых людей коронавирус может сопровождаться некоторыми атипичными симптомами, среди которых падения, бред, конъюнктивит, тахикардия, указано в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства.
Газета.Ru 10:59
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид
Актуальные Новости 11:08
Армия и оружие
Появилось видео применения бетонобойной штурмовой бомбы
В Сети была опубликована видеозапись сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Военное дело 02:49
Экономика
Глава Wildberries попросила Путина о поддержке проекта технопарков
Глава онлайн-ритейлера Wildberries попросила президента России Владимира Путина о поддержке развития сети технопарков для производителей лёгкой промышленности, которую Wildberries планирует запустить по всей стране.
Rambler News Service 08:46
Общество
В США нашли доказательства руки России в массовых беспорядках
"Кремлевский" паблик пошутил над "виновниками" протестов в Америке В Соединенных Штатах нашли так называемую "руку России" в беспорядках, окутавших страну.
SM News 08:40
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной назвал отечественную эстраду убогой
В своём посте в Инстаграме Дмитрий стал рассуждать о современной эстраде и назвал её убогой, сообщив, чтобы его ждали в следующем сезоне проекта "Голос".
Paparazzi.ru 13:36
Политика
Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны.
Ведомости 12:12
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
Общество
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи
Вести.Ru 07:47
Происшествия
Протестующие в Лондоне устроили потасовку с полицией
Акция протеста в Лондоне против расизма переросла в потасовку перед резиденцией премьер-министра на Даунинг-стрит, сообщает телеканал Sky News.
Коммерсантъ 14:32
Футбол
Девять футболистов покинули состав «Ротора»
Девять футболистов покинули состав «Ротора», сообщает пресс-служба клуба.
Евро-футбол.ру 13:29
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму
Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новости 12:02
Происшествия
Петербурженка умерла после пластической операции в частной клинике
СК по Петербургу возбудил уголовное дело о смерти женщины после пластической операции, проведенной в частной клинике в Василеостровском районе Петербурга.
Петербургский дневник 13:24
Шоу-бизнес
Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах
Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
Общество
В России предложили ввести новый штраф для водителей — 50 000 рублей
Министерство юстиции РФ предложило внести в будущий КоАП новый штраф в размере 50 000 рублей с лишением прав от двух до трех лет.
Motor вчера в 12:55
Экономика
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru 11:09
Общество
В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента ИКЕА
Первый магазин датской мебельной компании и товаров для дома JYSK открылся 3 июня в торговом центре «Тройка» в Москве.
РБК 04:50
Политика
Пекин сделал решающий ход в торговой войне
Сообщается, что Пекин решил воспользоваться случаем и напомнить о том, что на фронтах торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем зафиксировано всего лишь шаткое перемирие, а совсем не полноценный мир.
MOS.news 10:08
Политика
Что произойдёт при отказе от контроля над ядерным оружием - размышляют в прессе США
Если существующая тенденция сохранится, очень скоро мир подойдет к ситуации, когда не останется ни единого инструмента международного контроля за ядерными вооружениями.
Военное обозрение 12:25
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru 01:19
Армия и оружие
Армия Хафтара попала в засаду у Триполи
Lenta.ru 05:45
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом
Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
StarHit.ru вчера в 07:00
Армия и оружие
Кедми объяснил, как российский беспилотник «Посейдон» лишил США главного преимущества
Российские подводные беспилотники «Посейдон» ставят под угрозу безопасность США, поскольку нивелируют американское господство в океане.
ФАН 07:47
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25