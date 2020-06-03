Политика

Lenta.ruLenta.ruАвтор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель

Американский сенатор Тед Круз, разработавший санкции против газопровода «Северный поток-2», намерен расширить список ограничений.
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с чего всё началось
По его данным
, новые санкции должны затронуть компании, которые предоставляют услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для судов, работающих с проектом.
RT на русском14:14

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СМИ узнали о планах США расширить санкции против «Северного потока — 2»

РБК15:06

США могут ввести санкции против страховых компаний по проекту «Северного потока-2»

Коммерсантъ15:01

Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель

Lenta.ru14:34

Автор санкций против «Северного потока 2» избрал новой целью страховщиков трубоукладочных судов

Интерфакс14:35

Раскрыты детали новых санкций США против «Северного потока — 2»

РИА Новости14:23

Bloomberg узнал о подготовке санкций против «Северного потока — 2»

RT на русском14:14

Bloomberg: сенаторы США представят проект расширения санкций против «Северного потока - 2»

ТАСС13:56
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 15:12, Ашберн
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Сотрудники полиции и опеки забрали детей 25 мая 2020 года «в связи с риском обрушения потолочных конструкций».
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Общество

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Общество

Путин объявил ЧС федерального уровня после разлива топлива в Норильске

Президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации в Норильске после разлива дизельного топлива в реку Амбарная.
РИА Новости 10:50
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Политика

Путин решил провести голосование по поправкам к Конституции 1 июля

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Муксун.fm 01 июня в 12:23
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Глава онлайн-ритейлера Wildberries попросила президента России Владимира Путина о поддержке развития сети технопарков для производителей лёгкой промышленности, которую Wildberries планирует запустить по всей стране.
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Общество

В США нашли доказательства руки России в массовых беспорядках

"Кремлевский" паблик пошутил над "виновниками" протестов в Америке В Соединенных Штатах нашли так называемую "руку России" в беспорядках, окутавших страну.
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Политика

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны.
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Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
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Петербурженка умерла после пластической операции в частной клинике

СК по Петербургу возбудил уголовное дело о смерти женщины после пластической операции, проведенной в частной клинике в Василеостровском районе Петербурга.
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Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах

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В России предложили ввести новый штраф для водителей — 50 000 рублей

Министерство юстиции РФ предложило внести в будущий КоАП новый штраф в размере 50 000 рублей с лишением прав от двух до трех лет.
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Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
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В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента ИКЕА

Первый магазин датской мебельной компании и товаров для дома JYSK открылся 3 июня в торговом центре «Тройка» в Москве.
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Если существующая тенденция сохранится, очень скоро мир подойдет к ситуации, когда не останется ни единого инструмента международного контроля за ядерными вооружениями.
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