с чего всё началось

Общество Афроамериканец-миллиардер потребовал компенсации за рабство в США В США первый миллиардер-афроамериканец Роберт Джонсон призвал власти выплатить своим соотечественникам внушительную компенсацию за вековое рабство. 24

Здоровье Минздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых У пожилых людей коронавирус может сопровождаться некоторыми атипичными симптомами, среди которых падения, бред, конъюнктивит, тахикардия, указано в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства. 609

Экономика Глава Wildberries попросила Путина о поддержке проекта технопарков Глава онлайн-ритейлера Wildberries попросила президента России Владимира Путина о поддержке развития сети технопарков для производителей лёгкой промышленности, которую Wildberries планирует запустить по всей стране. 2

Шоу-бизнес Муж Полины Гагариной назвал отечественную эстраду убогой В своём посте в Инстаграме Дмитрий стал рассуждать о современной эстраде и назвал её убогой, сообщив, чтобы его ждали в следующем сезоне проекта "Голос". 18

Общество Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения". 255

Происшествия Протестующие в Лондоне устроили потасовку с полицией Акция протеста в Лондоне против расизма переросла в потасовку перед резиденцией премьер-министра на Даунинг-стрит, сообщает телеканал Sky News. 65

Происшествия Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова. 7

Происшествия Петербурженка умерла после пластической операции в частной клинике СК по Петербургу возбудил уголовное дело о смерти женщины после пластической операции, проведенной в частной клинике в Василеостровском районе Петербурга. 1

Общество В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента ИКЕА Первый магазин датской мебельной компании и товаров для дома JYSK открылся 3 июня в торговом центре «Тройка» в Москве. 83

Политика Пекин сделал решающий ход в торговой войне Сообщается, что Пекин решил воспользоваться случаем и напомнить о том, что на фронтах торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем зафиксировано всего лишь шаткое перемирие, а совсем не полноценный мир. 85

Политика Что произойдёт при отказе от контроля над ядерным оружием - размышляют в прессе США Если существующая тенденция сохранится, очень скоро мир подойдет к ситуации, когда не останется ни единого инструмента международного контроля за ядерными вооружениями.