Культура

ИзвестияИзвестияАвтор саундтрека к сериалу «Бригада» утонул в Австралии

Композитор и диджей, один из авторов знаменитого саундтрека к сериалу «Бригада» и создатель музыкального проекта Triplex Андрей Иванов утонул в Австралии. Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщил на своей странице в Facebook журналист Михаил Козырев.
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Погиб автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов

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В Австралии разбился о скалы создатель саундтрека к «Бригаде»

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Умер автор ремикса на главную тему «Бригады» Андрей Иванов

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Умер создатель саундтрека к сериалу «Бригада»

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Умер Андрей Иванов, автор саундтрека фильма «Бригада»: его выбросило на скалы в Австралии

Комсомольская правда02:50

Автор популярного ремикса на саундтрек «Бригады» утонул в Австралии

Коммерсантъ03:33

Погиб создатель Triplex Андрей Иванов

ИА InterMediaвчера в 16:58
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Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский прокомментировал итоги Мюнхенской конференции по безопасности, отметив, что в ходе форума прозвучало много «глупостей» – «и про Россию, и не про Россию».
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Колонна армии США с военной техникой направилась из Ирака в Сирию

Колонна американской армии с военной техникой направилась из Ирака на территорию Сирии.
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В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

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Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя

Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, сообщил в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин.
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Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
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Посетителей кафе на Кипре обстреляли из автомата Калашникова

Посетителей кафе в городе Айа-Напа на Кипре обстреляли из автомата Калашникова, ранены четыре человека.
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Норвежский биатлонист призвал уважать победу Логинова

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Тело попавшей под лавину российской туристки обнаружено в Грузии

В горах Грузии обнаружено тело российской туристки, попавшей в субботу под снежную лавину на горнолыжном курорте Гудаури.
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Роспотребнадзор не выявил новых случаев заболевания коронавирусом в РФ

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Гол Мане принес «Ливерпулю» победу над «Норвичем»

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Новый клип Киркорова и Варнавы взорвал сеть

Филипп Киркоров уже давно выложил на своей странице в Instagram анонс нового видео и предложил фанатам угадать, кто же станет главной героиней.
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Власти Калининграда помогут бабушке с опекой над сыном убитой пары

Власти Калининграда помогут оформить бабушке документы по опеке над 13-летним мальчиком, родителей которого накануне расстреляли у Центрального рынка, сообщает РИА Новости.
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«Спартак» прогулялся накануне матча с «Араратом»

Пресс-служба "Спартака" сообщает, что московская команда провела прогулку по Сочи перед товарищеским матчем с "Араратом".
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Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
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Углепром Кузбасса готовится к массовым сокращениям

Российский углепром, большая часть которого нынче сосредоточена в Кузбассе, в кризисе и в расстройстве.
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Общество

В Азовском море задержали судно с украинскими браконьерами

У берегов Крыма в западной части Азовского моря российскими пограничниками задержано рыболовецкое судно на борту которого находились предположительно украинские браконьеры.
Российская газета вчера в 05:35
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Россияне не запрашивали эвакуацию с лайнера Diamond Princess

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Школьница из Новосибирска спела о «лабутенах» в шоу «Голос. Дети»

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«Уникальный» российский самолет попал в прицел истребителя F-16

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Самых здоровых инвалидов обяжут платить за парковку

До 2018 года право бесплатно парковаться под знаком «Инвалид» было только у инвалидов первой и второй групп.
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Регулятор рассекретил бюджетный телефон Nokia TA-1212 для сетей GSM

Компания HMD Global готовит к выпуску новый мобильный телефон Nokia начального уровня: информация об аппарате появилась в базе данных Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).
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