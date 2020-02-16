Композитор и диджей, один из авторов знаменитого саундтрека к сериалу «Бригада» и создатель музыкального проекта Triplex Андрей Иванов утонул в Австралии. Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщил на своей странице в Facebook журналист Михаил Козырев.

Автор саундтрека к сериалу «Бригада» утонул в Австралии

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